Video/ Fiorentina-Udinese (3-0): highlights e gol della partita (Serie A, 24^ giornata)

VIDEO FIORENTINA-UDINESE (RISULTATO FINALE 3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Grazie al successo sull'Udinese la Fiorentina sale a 40 punti in classifica agganciando momentaneamente il Milan che non scenderà in campo prima di lunedì sera quando dovrà vedersela con la Lazio, sesta vittoria tra le mura amiche del Franchi per i viola che in casa mantengono l'imbattibilità (Napoli e Juve le uniche altre due squadre che non hanno mai perso nelle gare interne), sesto KO esterno per l'Udinese che mantiene comunque 15 punti di vantaggio sulla terzultima, una sconfitta che non pregiudica minimamente i discorsi salvezza per la squadra di Del Neri. Le statistiche certificano la superiorità dei padroni di casa con il 54% di possesso palla, 10 tiri in porta, una traversa (quella colpita da Bernardeschi), 13 occasioni da gol, 4 calci d'angolo battuti e 31 palloni recuperati. Dal canto suo l'Udinese ha inquadrato la porta solamente in quattro occasioni con Tatarusanu che oggi è stato insuperabile, con 24 palloni persi gli ospiti non sono stati molto brillanti in fase di impostazione della manovra, arrivando con moltissima fatica all'ultimo passaggio. Nelle fila della formazione di Del Neri uno dei migliori è stato sicuramente Samir che non ha allentato la marcatura di Chiesa, recuperando da solo ben 8 palloni. Il Franchi si conferma un tabù per l'Udinese, l'ultimo successo a Firenze risale infatti al 2007.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centravanti della Fiorentina, Khouma Babacar, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Il gol che ho segnato io è importante non solo per me ma per tutta la squadra, avevamo assolutamente bisogno di questi tre punti dopo la sconfitta con la Roma, abbiamo incanalato la grinta e la cattiveria accumulata sul terreno di gioco. Il nostro è un gruppo molto unito, siamo quasi una famiglia: ora continueremo su questa strada per vincere le altre gare. La fiducia del mister conta tanto, devo sempre seguire i suoi consigli se voglio migliorare ancora. Sto qui da 10 anni, chi pensa che non sia legato a questa maglia si sbaglia di grosso, Firenze per me è diventata la mia seconda casa".

Le parole del tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, ai microfoni di Sky Sport: "Noi lavoriamo sempre per vincere, oggi abbiamo giocato in maniera molto seria contro una squadra che ci ha reso la vita difficile essendo fisicamente forte e attaccando bene la profondità, dovevamo mantenere sempre la concentrazione al massimo per arrivare prima di loro sul pallone. Credo che Babacar si sia già sbloccato da solo da diverso tempo, sta lavorando tantissimo per migliorare e assimilare gli schemi, il mio compito è quello di farlo crescere ulteriormente e fargli compiere il definitivo salto di qualità".

Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore dell'Udinese, Luigi Delneri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Con Zapata abbiamo avuto la palla gol per pareggiare ma non siamo riusciti a sfruttarla, analizzare uno 0-3 è sempre difficile, nel primo tempo non abbiamo concesso nulla alla Fiorentina in termini di soluzioni finali, nella ripresa abbiamo cominciato a disunirci sullo 0-2 perché abbiamo capito che sarebbe stato praticamente impossibile recuperare il doppio svantaggio. Dobbiamo migliorare nel fraseggio dove i viola ci hanno surclassato, e soprattutto nel finalizzare le azioni d'attacco, raramente arriviamo all'ultimo passaggio. Abbiamo giocatori forti con tanta voglia di fare bene, non ho motivi per cambiare l'assetto tattico, tutti in campo danno il massimo e la squadra non è mai contenta di quello che ha ottenuto, altrimenti li manderei a casa. Del resto il nostro obiettivo non sono le coppe europee ma la salvezza, e terminare il campionato nella parte sinistra della classifica sarebbe un gran successo". (Stefano Belli)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI FIORENTINA-UDINESE (RISULTATO FINALE 3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA)