Video / Italia-Irlanda (10-63): highlights, sintesi e tabellino (rugby Sei Nazioni 2017)

VIDEO ITALIA-IRLANDA 10-63 (RUGBY RBS SEI NAZIONI 2017, SECONDA GIORNATA): GLI HIGHLIGHTS, LA SINTESI E IL TABELLINO - Allo Stadio Olimpico di Roma l'Italia viene distrutta dall'Irlanda per 10 a 63. Gli Azzurri appaiono in difficoltà sin dai minuti iniziali del primo tempo e subiscono la meta di Earls al 12', trasformata da Paddy Jackson un minuto più tardi. La punizione di Canna al 16' riaccende una flebile speranza spenta dalle nuove mete di CJ Stander al 18' e di Earls al 26'. Anche la meta tecnica in favore dell'Italia fischiata al 32' e trasformata da Canna è solamente un'illusione poichè seguita dai 10 punti di CJ Stander tra il 35' ed il 46' tanto che gli ospiti non sembrano fermarsi nemmeno in inferiorità numerica dal 32' per il cartellino giallo rimediato da Ryan appunto. Nel secondo tempo sale in cattedra il neo entrato Gilroy autore di ben tre mete al 68', al 78' ed all'83', spezzate solo dai 5 punti di Ringorose al 72'. Il mediano d'apertura Jackson ha trasformato tutte le mete segnate dai compagni realizzando un perfetto 8 su 8 mentre CJ Stander è stato eletto man of the match.

Dichiarazioni: Al termine dell'incontro il commissario tecnico irlandese della Nazionale italiana Conor O'Shea ha parlato dell'andamento della gara ai microfoni di Dmax spiegando: "Abbiamo avuto delle difficoltà nei primi 20 minuti e siamo apparsi stanchi nel finale. So che la partita era una sfida difficile, è importante che tutti i giocatori diano il massimo. Loro sono stati migliori ed ha vinto la squadra migliore." Anche il capitano Sergio Parisse si è soffermato su quanto accaduto: "Irlanda superiore? Hai ragione, sono d'accordo con te. Oggi l'Irlanda ci ha dominato dal primo minuto fino all'ottantesimo. Da capitano sono orgoglioso del sacrificio che hanno fatto i ragazzi anche se sono consapevole che non basta, dobbiamo migliorarci. Bravi gli irlandesi". (Alessandro Rinoldi)

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS E IL TABELLINO DI ITALIA-IRLANDA (da youtbe ufficiale RUGBY SEI NAZIONI)