Video/ Pro Vercelli-Spezia (0-2): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 25^ giornata)

VIDEO PRO VERCELLI-SPEZIA (RISULTATO FINALE 0-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 25^ GIORNATA) - Lo Spezia espugna il Silvio Piola di Vercelli vincendo per 0-2 grazie ai gol di Maggiore e Fabbrini. Terza vittoria consecutiva per i liguri, sempre più su in classifica. In questo momento lo Spezia è sesto a 37 punti. La Pro Vercelli invece vede la situazione immutata grazie alle sconfitte delle rivali nella lotta alla retrocessione. La squadra di Longo è terz’ultima a 25 punti. Nel prossimo turno di B lo Spezia ospiterà il Trapani mentre la Pro Vercelli giocherà nuovamente in casa, sfidando il Benevento. Moreno Longo schiera i suoi con il 4-3-3. In porta Provedel, zona difensiva composta da Berra, Bani, Castiglia e Luperto. A centrocampo Vives, Legati ed Emmanuello, in attacco Morra, La Mantia e Mammarella. Lo Spezia risponde con il 4-2-3-1. Chichizola in porta, linea difensiva formata da De Col, Valentini, Ceccaroni e Migliore. In mediana Djokovic ed Errasti, in avanti Piccolo, Fabbrini e Maggiore in supporto di Granoche. In questa fase iniziale meglio gli ospiti: lo Spezia controlla il gioco mettendo in seria difficoltà gli avversari fin dalle prime battute. Piccolo ci prova da fuori area ma il suo tiro incontra la deviazione di un avversario. Migliore, invece, propone uno schema da calcio piazzato ma Provedel esce e interrompe l'azione. L'unico squillo dei padroni di casa arriva al 17esimo. La Mantia libera Morra in area ma Chichizola replica benissimo chiudendo lo specchio. Pochi minuti dopo Fabbrini porta a spasso 3 avversari, penetra in area e conclude con potenza schiacciando l'angolo di tiro: palo pieno. Dopo un inizio difficile i padroni di casa rialzano il proprio baricentro uscendo dalla pressione avversaria, sfruttando anche il calo fisiologico degli avversari. Alla mezzora Mammarella crossa in area dalla trequarti. La Mantia c'è e ci prova al volo. Chichizola blocca senza problemi. Poco dopo il portiere argentino deve impegnarsi nuovamente per far sua la sfera su uno spiovente da corner. Al 36esimo si infortuna De Col. Di Carlo inserisce al suo posto Luca Vignali. Subito dopo chance importante per i piemontesi. Bani dalla destra crossa basso trovando Morra, abile a bruciare sullo scatto Valentini. L'attaccante conclude di prima intenzione ma Chichizola si conferma insuperabile. Mammarella dalla sinistra trova spazi di continuo offrendo cross su cross. Su uno di questi ci prova Legati, senza fortuna. Nel finale di primo tempo infortunio anche in casa Pro: La Mantia getta la spugna, al suo posto entra Comi.

Anche nel secondo tempo il copione per i padroni di casa è lo stesso: ogni azione viene sviluppata da Mammarella. Nella maggior parte dei casi viene affidato a lui l'ultimo passaggio. Cross su cross ma i compagni in attacco non riescono ad approfittarne. Al 50esimo Comi riesce a fare la sponda per Morra ma Valentini è attentissimo e sventa il pericolo. Al 54esimo ospiti in vantaggio. Migliore si avventa su una respinta di Legati e carica il mancino dal limite. Tiro probabilmente destinato sul fondo ma sulla sua traiettoria la sfera incontra il capo di Giulio Maggiore. Deviazione fortunosa che significa primo gol in campionato per il classe 1998. Provedel protesta a lungo per una presunta posizione di fuorigioco e l'arbitro lo espelle. Longo inserisce il secondo portiere, Zaccagno, richiamando in panchina Legati. Pro Vercelli in inferiorità numerica. Al 61esimo cartellino giallo anche per Bani, autore di un blocco irregolare su Fabbrini. Sul calcio di punizione seguente ci prova Piccolo ma Zaccagno blocca senza problemi. Ultimo tentativo dell'attaccante dello Spezia. Di Carlo inserisce al suo posto Mastinu. Nel frattempo il solito Mammarella crossa dalla sinistra, trovando stavolta Comi. Colpo di testa troppo debole dell'ex Como e Chichizola afferra la sfera. Intorno al minuto 79 i due allenatori esauriscono le sostituzioni a disposizione. Per i padroni di casa entra Aramu al posto di Emmanuello mentre per lo Spezia fuori Maggiore, dentro Sciaudone. La Pro Vercelli è stanca e nel finale l'inferiorità numerica si sente, eccome. Vignati fa quel che vuole sulla sinistra e serve Fabbrini che dai pressi del dischetto non sbaglia realizzando il primo gol con la maglia dello Spezia. Dopo il gol del raddoppio la squadra di mister Di Carlo amministra il vantaggio senza difficoltà. (Francesco Davide Zaza)

