BRADLEY WIGGINS / Gamba rotta, l'ex ciclista è costretto a saltare l'appuntamento col reality show ''The Jump'' (oggi, 13 febbraio 2017)

BRADLEY WIGGINS, GAMBA ROTTA: L'EX CICLISTA ABBANDONA IL REALITY SHOW ''THE JUMP'' PER L'INFORTUNIO (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Bradley Winnings ha accusato un infortunio in allenamento che lo costringerà ad abbandonare il reality show ''The Jump'' a cui avrebbe dovuto partecipare. Come riporta la Gazzetta dello Sport l'ex ciclista vincitore del Tour de France 2012 avrebbe sottolineato: "Ho una microfrattura alla gamba e quindi dovrò riposare per circa tre/sei settimane. La buona notizia è che non dovrò essere operato e non dovrò portare il gesso. Ringrazio tutto lo staff perchè non è stata una cosa traumatica, nè terribile ma non potrò competere". Non è il primo infortunio che l'ex ciclista ha dovuto sopportare in questa avventura televisiva perchè già dopo la prima settimana aveva accusato uno strappo al polpaccio sinistro che però non ne aveva impedito la prosecuzione del reality. Ora però con questa frattura non potrà fare altro che alzare bandiera bianca. Staremo a vedere se arriveranno delle novità in merito.

BRADLEY WIGGINS, GAMBA ROTTA: L'EX CICLISTA ABBANDONA IL REALITY SHOW ''THE JUMP'' PER L'INFORTUNIO. LA CARRIERA (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - E' di oggi la notizia che Bradley Wiggins ha dovuto abbandonare il reality show ''The Jump'' a causa di una frattura alla gamba. Andiamo a ripercorrere la sua lunga carriera professionistica. Bradley Wiggins nasce il 28 aprile del 1980 a Gand in Belgio. Bradley è figlio d'arte in quanto il padre Gary Wiggins è stato un ciclista importante negli anni ottanta, arrivando a vincere l'europeo del 1984. Il primo grande successo della carriera arriva nel 2000 quando a soli venti anni vince la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney nell'inseguimento a squadre. Ai campionati Mondiali di Stoccarda ottiene invece il primo successo. In carriera Bradley Wiggins ha vinto ben tredici ori, undici argenti e tre bronzi diventando una leggenda. Si è ritirato in estate dopo che nell'ultima stagione aveva corso con il Team Wiggins. Staremo a vedere quando riuscirà a superare questo infortunio per il quale si parla di tre/sei settimane di riposo.

