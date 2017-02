Cosenza-Reggina / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA COSENZA-REGGINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 13 FEBBRAIO 2017) - Cosenza-Reggina, diretta dall'arbitro Armando Ranaldi della sezione di Tivoli, lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo che chiuderà ufficialmente il lungo programma della sesta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Un derby calabrese molto sentito dai tifosi, seconda sfida interna regionale per i silani che sono reduci dal pari esterno contro il fanalino di coda Vibonese.

Un pareggio che ha costretto i rossoblu a vedersi di nuovo staccati al quinto posto dalla matricola Virtus Francavilla: per il Cosenza la continuità delle formazioni di alta classifica è ancora un miraggio, ma l'impressione è che i silani riusciranno comunque a piazzarsi nella griglia utile per partecipare ai play off a fine stagione. Ben diversa è la situazione della Reggina che si trova sempre più in difficoltà, nel pieno della zona play out, a quota ventuno punti appaiata al Taranto e all'Akragas e a tre punti di distanza dalla salvezza diretta. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Nell'ultimo match interno gli amaranto non sono andati oltre il pari interno contro il Monopoli, decimo punto nelle ultime sei sfide interne contraddistinte da due vittorie e quattro pareggi, mentre in trasferta la Reggina ha ottenuto solo quattro punti nelle ultime dieci partite disputate in campionato, perdendo le ultime quattro sfide di fila giocate lontano dallo stadio Granillo, contro Virtus Francavilla, Paganese, Messina e Catania.

Allo stadio San Vito saranno queste le probabili formazioni che daranno vita al derby calabrese. Cosenza in campo con Perina tra i pali, Blondett e Tedeschi difensori centrali in una difesa a quattro con Corsi impiegato come terzino destro e D'Orazio come terzino sinistro. Calamai, Ranieri e Caccetta saranno i tre titolari del centrocampo rossoblu, mentre Statella, Cavallaro e il francese Baclet partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo.

La Reggina giocherà con Sala in porta, Gianola e il serbo Kosnic impiegati come centrali di difesa, mentre l'esterno laterale destro sarà Cane e l'easterno laterale sinistro sarà Possenti. A centrocampo terzetto composto dallo svizzero Botta, dal danese Knudsen e da De Francesco, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Coralli, Porcino e Leonetti.

Modulo 4-3-3 da una parte e dall'altra nel confronto tattico tra le due squadre, con il Cosenza che nelle ultime settimane ha fatto registrare un passo abbastanza continuo, con una sola sconfitta in casa contro il Matera, anche se la trasferta a Vibo Valentia ha confermato alcune lacune, anche caratteriali, della squadra rossoblu. La Reggina di Karel Zeman continua a soffrire di una coperta troppo corta, con un attacco che non riesce a funzionare a dovere quando la difesa resta coperta e viceversa. Servirebbe un acuto in trasferta per dimostrare di poter puntare davvero alla salvezza.

Un derby è sempre di difficile lettura, ma le agenzie di scommesse sembrano essere concordi nel vedere il Cosenza avere qualcosa in più a livello tecnico, con successo interno calabrese quotato 1.67 da William Hill, mentre Betclic propone a 3.60 la quota per il pareggio e Paddy Power a 5.60 la quota per l'affermazione esterna amaranto. Per tutti gli abbonati al sito sportube.tv ci sarà la possibilità di seguire in diretta streaming video la sfida Cosenza-Reggina, lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 20.30, che sarà trasmessa però anche in chiaro in diretta tv sul digitale terrestre di RaiSport (canale 57, numero 557 in HD), e in streaming via internet sul sito rai.tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

