Diretta/ Combinata maschile Mondiali sci St Moritz 2017 streaming video e tv, risultato live (oggi lunedì 13 febbraio)

DIRETTA MONDIALI SCI ALPINO ST MORITZ 2017, COMBINATA MASCHILE STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI LUNEDI' 13 FEBBRAIO 2017) – Anche oggi continuano a spron battuto i Mondiali di sci Sankt Moritz 2017, appuntamento centrale della stagione dello sci alpino. Il titolo in palio è quello della combinata maschile, che apre la seconda settimana della rassegna iridata che ha luogo quest'anno nella celeberrima località delle Alpi svizzere, canton Grigioni. Forse meno attesa delle gare del weekend, ma pur sempre assegna un titolo e tre medaglie. Eccovi dunque subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi questa combinata di St Moritz, che come sempre sarà caratterizzata da una manche di discesa e una di slalom.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA COMBINATA ALPINA MASCHILE DI SANKT MORITZ PER I MONDIALI DI SCI ALPINO 2017 (prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.00)

La partenza del primo atleta che si presenterà al cancelletto è in programma per le ore 10.00 nella prima manche, mentre la seconda avrà inizio alle ore 13.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire dal vivo la gara di Sankt Moritz sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ai Mondiali di St Moritz (www.fis-ski.com).

La combinata, come abbiamo già accennato, è una gara ibrida che unisce la specialità più veloce e quella più tecnica dello sci alpino: ai Mondiali e alle Olimpiadi ha il suo fascino, perché premia lo sciatore più completo e può regalare duelli emozionanti per le medaglie fra chi ha nella discesa il suo punto di forza e chi invece fa affidamento in particolare sullo slalom. Agli albori dello sci era anzi considerata la gara per eccellenza, vedi i ricordi delle prime Olimpiadi oppure delle prime gare a Wengen o Kitzbuhel, quando contava la classifica complessiva di discesa e slalom, oggi invece il discorso è un po' diverso, anche perché il livello tecnico spesso non è all'altezza delle altre gare, in particolare quando gli atleti scendono nella disciplina meno favorita, soprattutto se si tratta di nomi di secondo piano che abbondano in particolare a Mondiali ed Olimpiadi, quando le Nazioni più forti non possono andare oltre i quattro concorrenti. Come però dicevamo in precedenza, c'è il pathos della lotta fra i migliori per le tre posizioni sul podio che rende comunque interessante la combinata nei grandi eventi.

Ulteriore difficoltà nel presentare questa gara è il fatto che in questa stagione in Coppa del Mondo si sono disputate solo due combinate - e non ce ne saranno più nella parte finale del Circo Bianco. Inoltre quella di Wengen ci ha regalato risultati ben poco significativi a causa delle condizioni in cui si gareggiò in discesa. Più attendibile quella di Santa Caterina Valfurva, che fu molto favorevole agli slalomisti e vide la vittoria di Alexis Pinturault davanti a Marcel Hirscher, due autorevoli candidati al successo se limiteranno i danni in discesa. In casa Italia invece puntano naturalmente sulla prova veloce sia Dominik Paris sia Peter Fill, entrambi già capaci di salire sul podio in combinata - Fill anche ai Mondiali - mentre Riccardo Tonetti dovrà limitare i danni in discesa e provare poi a scatenarsi in slalom.

