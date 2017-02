Diretta / Lazio-Milan info video e tv, probabili formazioni, quote, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA LAZIO-MILAN: INFO VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 13 FEBBRAIO) - Lazio-Milan diretta dall'arbitro Antonio Damato della sezione di Barletta chiuderà il programma della ventiquattresima giornata del campionato 2016-2017 di Serie A; il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.45 di lunedì 13 febbraio 2017 presso lo Stadio Olimpico di Roma che ospiterà per la 74^ volta nella storia la sfida tra queste due squadre dal sapore d'Europa. Dopo le due sconfitte consecutive patite contro Juventus e Chievo, i biancocelesti hanno saputo rialzare la testa nel migliore dei mondi asfaltando il Pescara allo Stadio Adriatico con il punteggio tennistico 6 a 2 (protagonista assoluto Marco Parolo, autore di una quaterna), tornando così al quarto posto in classifica grazie al KO dell'Inter allo Juventus Stadium contro i bianconeri.

Adesso però arriva il difficile per gli uomini di Simone Inzaghi che dovranno essere in grado di mantenere un piazzamento che consenta loro di accedere almeno in Europa League direttamente ai gironi saltando così la trafila dei turni eliminatori che quest'anno ha giocato un brutto scherzo al Sassuolo, approdato comunque alla fase principale del torneo ma con un dispendio di energie fisiche e mentali che col passare delle settimane ha presentato un conto salatissimo alla squadra di Di Francesco, precipitata letteralmente in classifica. Per questo delicato impegno, Simone Inzaghi avrà a disposizione l'intera rosa e dunque potrà schierare la migliore formazione possibile, in base allo stato di forma dei suoi interpreti e a come hanno lavorato in allenamento questa settimana.

Non può dire lo stesso il tecnico del Milan, Vincenzo Montella: i rossoneri si trovano infatti in piena emergenza, non bastassero gli infortuni di Montolivo, De Sciglio, Antonelli, Bonaventura e Romagnoli, non saranno della partita neppure Paletta e Kucka, espulsi nell'ultima gara contro il Bologna e che dovranno dunque scontare un turno di squalifica. Nonostante la doppia inferiorità numerica, al Dall'Ara il Milan è riuscito a battere la formazione felsinea grazie al gol di Pasalic e soprattutto all'assist di Deulofeu, che rappresenterà dunque lo spauracchio principale per la Lazio (assieme ovviamente a Suso e Bacca che comporranno probabilmente il tridente d'attacco). I rossoneri se non altro sono riusciti a interrompere la serie negativa e a tornare alla vittoria, anche se ora Montella sarà costretto a reinventare nuovamente la difesa con il ritorno di Gustavo Gomez e la conferma di Vangioni.

Nel girone d'andata Milan e Lazio si sono affrontate lo scorso 20 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza, dove i biancocelesti non vincono dall'ormai lontano anni luce 1989: Bacca e Niang (oggi al Watford di Mazzarri) stesero i biancocelesti, autori di due ingenuità colossali in difesa con le quali consegnarono i tre punti agli avversari. Per quanto riguarda i precedenti all'Olimpico di Roma, il bilancio vede prevalere il Milan con 21 vittorie, la Lazio insegue con 18 successi mentre 34 scontri diretti si sono risolti con un nulla di fatto.

Le agenzie di scommesse si mostrano cautamente ottimiste riguardo un possibile successo della Lazio, i biancocelesti godono infatti di una quota di circa 1,82 su Unibet per chi punterà sull'1 dei padroni di casa; chi vuole giocarsi l'X, su Bet365 la vincita ammonterà a 3,75 la posta in palio. Consapevole delle difficoltà che sta attraversando la squadra di Montella in questo periodo, Betclic offre una quota di 4,75 per il 2 degli ospiti. Per i bookmaker Lazio-Milan sarà una partita da Over (1,85 su Unibet) con l'Under caratterizzato da una quota di 2,00 su Bet365.

Lazio-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A 2016-2017, andrà in onda in diretta tv sulle reti di Sky Sport e Mediaset Premium, entrambe le pay-tv possiedono i diritti per trasmettere in diretta tv questo match: la pay-tv di Rupert Murdoch proporrà il match sui canali 201, 206 e 251, offrendo la visione a tutti clienti abbonati ad almeno un pacchetto tra Sport e Calcio; sul digitale terrestre, come quasi tutti gli anticipi e i posticipi della massima categoria, il canale designato sarà il 370 (e il 380 per l'alta definizione). Oltre che dal televisore di casa, Sky e Premium danno la possibilità ai loro abbonati di poter assistere alla gara in diretta video collegandosi a skygo.sky.it oppure play.mediasetpremium.it.