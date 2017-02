ELIMINATION CHAMBER 2017/ WWE, Bray Wyatt nuovo campione di SmackDown: John Cena perde la cintura (oggi, wrestling)

ELIMINATION CHAMBER 2017, WWE NEWS, BRAY WYATT NUOVO CAMPIONE DI SMACKDOWN: NAOMI NUOVA REGINA (OGGI, WRESLING) -L'Elimination Chamber 2017, pay-per-view di SmackDown, ha comportato diversi stravolgimenti nella WWE. Alla Talking Stick Resort Arena di Phoenix, in Arizona, non è cambiato soltanto il detentore del titolo di WWE Championship (con Bray Wyatt che ha soffiato la cintura a Cena) ma anche quello di campionessa femminile. La nuova regina della lega di wrestling è infatti Naomi, brava ad imporsi in un single match contro Alexa Bliss e ad aggiudicarsi il titolo di WWE SmackDown Women's Championship. Tra gli altri incontri disputati nel corso dell'Elimination Chamber 2017 non possiamo fare a meno di parlare del Tag Team Turmoil match per il WWE SmackDown Tag Team Championship: in questo caso gli American Alpha (Chad Gable e Jason Jordan) hanno respinto l'assalto di The Ascension (Konnor e Viktor), Breezango (Fandango e Tyler Breeze), Heath Slater e Rhyno, degli Usos (Jimmy Uso e Jey Uso) e dei Vaudevillains (Aiden English e Simon Gotch) confermandosi campioni di coppia.

ELIMINATION CHAMBER 2017, WWE NEWS, BRAY WYATT NUOVO CAMPIONE DI SMACKDOWN: JOHN CENA PERDE LA CINTURA (OGGI, WRESLING) - Il responso dell'Elimination Chamber 2017 è chiaro: Bray Wyatt è il nuovo campione di wrestling del roster di SmackDown. Nel corso del pay-per-view della WWE andato in scena alla Talking Stick Resort Arena di Phoenix, in Arizona, il lottatore è uscito vincitore del main event della serata: un six-man elimination-chamber match in cui ha avuto la meglio su John Cena, AJ Styles, Baron Corbin, Dean Ambrose e The Miz. Cena, che era arrivato al match da campione in carica, ha così perso l'opportunità di sfidare Randy Orton a Wrestlemania 23. Sarà dunque Bray Wyatt ad affrontare l'altro membro della Wyatt Family nell'evento principale dell'appuntamento più importante dell'anno della WWE. Orton, infatti, è uscito vincitore dalla Royal Rumble disputatasi a Raw: il sodalizio con Bray Wyatt è messo a dura prova da un match che promette di far impazzire tutti i fan del wrestling...

