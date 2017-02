INFORTUNIO CHIELLINI/ Ultime notizie Juventus: risentimento muscolare alla coscia sinistra: quanto starà fuori? (oggi 13 febbraio)

INFORTUNIO CHIELLINI ULTIME NOTIZIE JUVENTUS: RISENTIMENTO MUSCOLARE ALLA COSCIA SINISTRA PER IL CENTRALE BIANCONERO: QUANTI PROBLEMI MUSCOLARI NEGLI ULTIMI ANNI - Arriva l'ennesimo infortunio muscolare degli ultimi due anni per Giorgio Chiellini. Quest'anno il calciatore è già stato fermo a ottobre per un problema analogo al polpaccio, ma l'anno scorso si è fermato addirittura cinque volte tra febbraio e maggio per problemi analoghi. All'inizio del 2016 Giorgio Chiellini ha sofferto per un problema molto fastidioso al soleo del polpaccio, ma poi verso la fine dell'anno si è fermato due volte tra aprile e maggio per problemi agli adduttori. Staremo a vedere se il problema accusato nella gara contro il Cagliari al Sant'Elia sarà nella stessa parte in questione. Resta comunque il fatto che Giorgio Chiellini ha fatto capire con ampi cenni in panchina di essersi fermato al momento giusto prima che la situazione degenerasse. Certo ci vorranno degli esami strumentali per capire con precisione l'entità dell'infortunio e quanto il calciatore della Juventus sarà costretto a rimanere fermo. Anche se c'è da dire che con un Daniele Rugani in questo stato di forma sarà difficile essere preoccupati.

INFORTUNIO CHIELLINI ULTIME NOTIZIE, RISENTIMENTO ALLA COSCIA SINISTRA PER IL CENTRALE BIANCONERO: QUANTO STARA' FUORI? - Giorgio Chiellini si ferma ancora una volta per un infortunio. Il difensore centrale della Juventus ha chiesto il cambio all'inizio della gara contro il Cagliari, lasciando il posto a Daniele Rugani. Le prime indiscrezioni evidenziano come si tratti di un risentimento muscolare alla coscia sinistra, con Massimiliano Allegri che alla fine della partita ha sottolineato che il calciatore sarà valutato poi dopo attenti esami strumentali. Le telecamere di Sky Sport sono andate a indugiare sulla panchina della Juventus proprio poco dopo l'uscita di Giorgio Chiellini dal campo evidenziando il calciatore numero 3 della squadra di Massimiliano Allegri che si toccava la coscia sinistra per poi lasciarsi andare a un gesto dell'ombrello come a dire di non aver voluto rischiare di farsi più male. La sensazione è che non si tratti di un infortunio grave, ma che comunque sia difficile pensarlo di vedere in campo tra dieci giorni contro il Porto quando la Juventus si giocherà l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

