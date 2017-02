Lazio Milan / Diretta streaming video RISULTATO LIVE 0-0: formazioni ufficiali, ecco come vedere la partita

DIRETTA LAZIO MILAN STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE 0-0): COME VEDERE LA PARTITA? L’ANDATA A SAN SIRO - Lazio Milan si avvicina ed è giusto ricordare come erano andate le cose quando le due squadre si erano sfidate all’andata. Il 20 settembre allo stadio Giuseppe Meazza eravamo alla quinta giornata; anticipo di un turno infrasettimanale che il Milan aveva vinto per 2-0 trovando un gol per tempo. La Lazio non si era comportata malissimo; schierata con il 3-5-2 aveva dato grattacapi alla difesa rossonera, ma aveva subito un gol clamoroso facendosi infilare da un passaggio (di Kucka) partito dalla trequarti offensiva e arrivato a Carlos Bacca che non aveva avuto problemi a battere Strakosha. Nel secondo tempo M’Baye Niang si era divorato un gol mancando il pallone a un metro dalla porta, ma si era rifatto procurandosi un calcio di rigore (fallo di mano di Radu sul suo cross) e trasformandolo per il definitivo 2-0. Nel Milan era ancora titolare Riccardo Montolivo; nella Lazio invece aveva giocato dal primo minuto Danilo Cataldi (oggi al Genoa) per l’indisponibilità di Lucas Biglia, ma in generale le due squadre che si sfideranno questa sera all’Olimpico sono sostanzialmente identiche alla versione dello scorso settembre. SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO MILAN LIVE CON NOI, CLICCA QUI

LAZIO MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La diretta streaming di Lazio-Milan è come sempre garantita dalle due applicazioni Sky Go e Premium Play: per gli abbonati alle pay tv di satellite e digitale terrestre ci sarà la possibilità di registrarsi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi, un servizio che permette di seguire la programmazione anche in assenza di un televisore. Se parliamo invece di diretta tv, naturalmente i canali di riferimento saranno sui due canali a pagamento: sul satellite Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1 con la telecronaca di Maurizio Compagnoni che avrà al suo fianco Luca Marchegiani come commentatore tecnico. A bordo campo interviste e contributi da parte di Matteo Petrucci e Peppe Di Stefano; su Premium Sport e Premium Sport HD avremo invece la voce di Sandro Piccinini con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro; da bordo campo Dario Donato e Pietro Pinelli cureranno interviste e contributi post partita (e anche durante la gara), mentre ricordiamo la possibilità della telecronaca del tifoso biancoceleste (con la voce di Guido De Angelis) sul secondo flusso audio, sul terzo flusso audio invece Carlo Pellegatti racconterà Lazio-Milan dal punto di vista del tifoso rossonero. Lazio-Milan è una partita importante e delicata: le due squadre lottano per un posto in Europa e sanno bene quanto possa fare morale (oltre che differenza in classifica) vincere una sfida diretta. Certamente i due traguardi sarebbero visti in maniera diversa: se per la Lazio infatti l'Europa non era una necessità ma potrebbe essere più che altro una gradita sorpresa, per il Milan un'altra esclusione dalle coppe sarebbe certamente un fallimento perchè si tratterebbe del quarto anno consecutivo, e una società come quella rossonera non può non avere una sua dimensione internazionale. Nei giorni precedenti la sfida si è parlato addirittura di un rapporto arrivato al capolinea tra la dirigenza e Vincenzo Montella, che nella prima parte della stagione aveva invece guidato i rossoneri a grandi risultati. Ora non resta che stare a vedere come andranno le cose in campo…

DIRETTA LAZIO MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? MONTELLA, FIDUCIA A TEMPO - Mancano ancora una ventina di minuti alla diretta streaming di Lazio-Milan, dobbiamo citare il fatto che nelle ultime ore dagli ambienti vicini a Milanello si sia parlato della posizione traballante di Vincenzo Montella; l'allenatore rossonero è sicuramente l'artefice dell'ottimo girone di andata della sua squadra, arrivata addirittura a 5 punti dalla Juventus e a riprendere la Roma al secondo posto. Tuttavia l'ultima serie negativa (tre sconfitte consecutive prima di vincere in extremis il recupero di Bologna) hanno fatto storcere il naso alla dirigenza, che adesso ventila l'ipotesi di cambiare; Montella in questa stagione ha ottenuto 40 punti in 23 partite, con 32 gol realizzati e 27 subiti. Bilancio in equilibrio tra casa (17-12) e trasferta (16-15, con una partita in meno) e anche per quanto riguarda i punti (23 in 12 gare a San Siro, 17 in 11 partite fuori casa). Come andavano le cose un anno fa? C'era Sinisa Mihajlovic, allontanato ad aprile dopo una sconfitta interna contro la Juventus; dopo 23 giornate il tecnico serbo era sesto in classifica (prima delle partite del weekend Montella era settimo) e aveva realizzato 38 punti (due in meno) con 34 gol segnati (due in più) e 25 subiti (due in meno). Soprattutto aveva vinto il derby (3-0) e aveva battuto la Fiorentina, vinto in casa della Lazio e fermato la Roma all'Olimpico.