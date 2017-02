PAGELLE / Lazio-Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 24^ giornata - primo tempo)

PAGELLE LAZIO-MILAN: FANTACALCIO, I VOTI DELALA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti relativi al primo tempo di Lazio-Milan, ultimo posticipo della 24^ giornata di Serie A 2016-2017. All'Olimpico di Roma i biancocelesti vanno al riposo sul punteggio di 1 a 0 dopo aver sbloccato la contesa proprio allo scadere del quarantacinquesimo grazie a un calcio di rigore trasformato da Lucas Biglia (6,5) che dagli undici metri non lascia scampo a Donnarumma (7) che aveva provocato il penalty atterrando Immobile (6,5) che si era avventato sul pallone. Vantaggio tutto sommato meritato per gli uomini di Simone Inzaghi che hanno fatto la partita andando molto vicino al gol su azione, in particolare con Hoedt (6) che nell'area piccola non ha trovato la conclusione vincente per lo strepitoso intervento dell'estremo difensore rossonero. I biancocelesti vanno spesso al tiro senza però dare quasi mai filo da torcere al portiere avversario, dall'altra parte del campo nessun problema per Strakosha (6) che ha dovuto effettuare un solo intervento su Ocampos (6). VOTO LAZIO 6,5 - I padroni di casa attaccano senza soluzione di continuità, tanti tiri in porta per Immobile e compagni che però non trovano mai l'angolino se non dal dischetto con Biglia. MIGLIORE LAZIO: IMMOBILE 7 - Perfetti i suoi movimenti senza palla, da grande attaccante va a prendersi il rigore che consente ai biancocelesti di chiudere la prima occasione di gioco in avanti PEGGIORE LAZIO: BASTA 5,5 - Perde malamente un brutto pallone che avrebbe potuto spianare a Ocampos la strada verso l'1 a 0. VOTO MILAN 5,5 - Probabilmente si sta facendo sentire anche la stanchezza (fisica, mentale e nervosa) dovuta al match contro il Bologna giocato mercoledì scorso, fatto sta che i rossoneri finora sono apparsi sottotono, ma fanno sempre in tempo a smentirci. MIGLIORE MILAN: DONNARUMMA 7 - Fa il possibile per tenere la porta blindata quando poi va a travolgere Immobile provocando il rigore che poi non riesce a neutralizzare. PEGGIORE MILAN: SUSO 5,5 - Finora lo si è visto pochissimo, magari si accenderà nella ripresa. (Stefano Belli)

