Probabili formazioni/ Lazio Milan, quote, le ultime novità live (Serie A 24^ giornata, oggi 10 febbraio 2017)

LAZIO-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Lazio-Milan chiude la ventiquattresima giornata di Serie A 2016-2017: squadre in campo lunedì 13 febbraio allo stadio Olimpico per una partita entusiasmante (almeno sulla carta) con in palio punti importanti per la qualificazione alle prossime coppe europee. Impegnato nel recupero della diciottesima giornata, il Milan potrebbe aver trovato la svolta della stagione vincendo a Bologna, con un gol a ridosso del novantesimo e due uomini in meno; la Lazio però è un osso duro, non tanto per i sei gol segnati al Pescara ma per il modo in cui è sempre riuscita ad esprimersi nel corso di questa stagione. Per questo aspettiamo con grande trepidazione che le due squadre scendano in campo allo stadio Olimpico; nel frattempo possiamo analizzare le scelte dei due allenatori e studiare nel dettaglio le probabili formazioni di Lazio-Milan.

LAZIO-MILAN: PRONOSTICO E QUOTE - Per Lazio-Milan partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Lazio) vale 1,83; il segno X (pareggio) vale 3,65 mentre il segno 2 (vittoria Milan) porta in dote 4,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Formazione sostanzialmente fatta per Simone Inzaghi, che deve rinunciare al solo Lombardi; il tecnico della Lazio ha cambiato poco nel corso della stagione e ragionevolmente non lo fa ora in una partita così delicata. Wallace si prepara ad affiancare De Vrij al centro della difesa, mentre Basta e Radu saranno i terzini; il centrocampo è il reparto che ha subito meno variazioni e che Inzaghi ha modificato soltanto quando vi è stato costretto. Lucas Biglia il playmaker, Parolo e Milinkovic-Savic le mezzali di assalto; al netto del poker che Parolo ha centrato a Pescara, sia lui che il giovane serbo hanno dimostrato di vedere molto bene la porta e dunque di essere piuttosto pericolosi in zona gol, aumentando dunque il peso specifico offensivo nel quale ovviamente Ciro Immobile dovrà giocare una parte importante. A completare il tridente saranno invece Felipe Anderson e Keita Balde Diao, due giocatori veloci e di qualità che possono essere vitali in questa partita, puntando continuamente i terzini del Milan per creare superiorità numerica.

Anche Vincenzo Montella ha deciso, ma per lui le cose sono ben diverse: il Milan infatti arriva a questa partita con due squalificati e una difesa tutta da inventare. Gustavo Gomez e Cristian Zapata hanno giocato insieme praticamente solo il secondo tempo di Bologna, Calabria - se ce la farà - rientra da un infortunio e dunque Abate, che giocherà come sempre a destra, dovrà provare a essere leader di questo reparto con la sua esperienza. A centrocampo invece mancherà Kucka, che mercoledì a Bologna si è beccato due ammonizioni nel giro di sei minuti; Montella lo sostituirà con Bertolacci, che è in netto vantaggio rispetto a José Sosa (il Principito torna dalla squalifica). Locatelli sarà schierato come regista e per lui si prospetta una partita complicata contro Biglia, dall'altra parte del campo sta diventando sempre più importante Pasalic, che ha già segnato un paio di gol pesanti. Nel tridente offensivo Suso e Deulofeu sono chiamati ancora una volta a essere decisivi con la loro qualità; in mezzo potrebbe giocare ancora Bacca, ma Lapadula scalpita per una maglia da titolare.