Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata e live score in diretta dei gironi B e C (25^giornata, oggi 13 febbraio 2017)

RISULTATI LEGA PRO, CLASSIFICA AGGIORNATA E LIVE SCORE DEI GIRONI B E C (25^ GIORNATA, OGGI 13 FEBBRAIO 2017) – Si chiude in questo lunedi 13 febbraio 2017 la 25^ giornata del campionato di Lega Pro 2016-2017, che oggi ritorna protagonista con appena due match, rispettivamente del girone B e del girone C, previsti in calendario. La terza serie del calcio italiano dopo le emozioni del abato e della domenica, dove si sono giocate la gran parte delle partite attende quindi i risultati dei match di oggi per chiudere la classifica dei due gruppi oggi in campo, oltre a delineare la graduatoria dei marcatori dei rispettivi raggruppamenti.

La prima partita in programma in questo lunedi è del gruppo B ovvero Fano-Teramo, atteso allo Stadio Raffaele Mancini alle ore 18.30. Le aquile granata di Cuttone approdano alle mura di casa in questa 25^ giornata dall’ultima posizione nella classifica del girone B con appena 16punti ottenuti in sono 3 successo finora conseguiti in questa stagione. Per contro però dci sarò la formazione biancorossa di Lamberto Zauli, che non se la passa comunque bene: per il Teramo rimane infatti la 19^ posizione in classifica con appena 20 punti ottenuti. I tre punti in palio fanno quindi gola a entrambe le formazioni, ma se per il Fano i tre punti avrebbero più una funzione morale che effettiva in ottica classifica, potrebbero essere più importanti per i biancorossi visto che la distanza con il Lumezzane più in alto in classifica è di appena 2 lunghezze.

La 25^ giornata di concluderà poi con la partita del girone C tra Cosenza e Reggina attesa allo Stadio San Vito di Cosenza, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. I bruzi di Stefano De Angelis ritornano tra le mura dello stadio di casa dopo il pari realizzato 1-1 contro la Vibonese ottenuto nel turno precedente: per i rossoblù l’obbiettivo di oggi è strappare tre punti che potrebbero rilanciarsi nella classifica del girone che ora li vede settimi con 37 punti. Per il Cosenza l’obbiettivo quinto posto rimanterrebbe comunque un miraggio visto che la Virtus Francavilla è a quota 42 punti e ancora troppo distanze. Altrettanto motivata in ottica classifica è la Reggina di Karel Zeman: l’attuale 17^ posizione occupata nella graduatoria del girone C bon soddisfa la formazione amaranto che con 22 punti a bilancio potrebbe in caso di vittoria superare Akragas e Taranto, ferme a quota 24 punti, raggiungendo così l’ambita 15^ posizione, appena oltre la linea rossa della lotta salvezza.

CLICCA QUI PER VEDERE I RISULTATI DI LEGA PRO E L CLASSIFICA AGGIORNATA (25^ GIORNATA)