RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA GOL LIVESCORE: IL POSTICIPO (24^ GIORNATA, OGGI 13 FEBBRAIO 2017) - La 24^ giornata di Serie A si chiude oggi, lunedì 13 febbraio 2017, con il posticipo Lazio-Milan che senza dubbio costituisce il big-match del turno di campionato, reso ancora più importante in classifica dal fatto che nelle partite già giocate hanno vinto tutte le rivali di biancocelesti e rossoneri per l’Europa. La Lazio è stata scavalcata di Inter e Atalanta, almeno fino a questa sera quarte a pari merito, dunque la squadra di Simone Inzaghi è scivolata al sesto posto che lascerebbe solo in caso di vittoria contro gli uomini di Vincenzo Montella. Dal canto suo, il Milan ha visto naturalmente allontanarsi la coppia nerazzurra ed è stato agganciato dalla Fiorentina al settimo posto, ma vincendo firmerebbe l’aggancio alla Lazio e si porterebbe a meno -2 dal quarto posto di Inter e Atalanta.

Si annuncia dunque una lotta molto interessante per i posti in Europa League, anche se è difficile dire se qualcuna di queste squadre potrebbe aspirare anche a qualcosa in più. Infatti c’è un buco di sei punti fra il terzo posto del Napoli e la coppia Inter-Atalanta, che potrebbero ridursi a cinque se vincesse la Lazio stasera ma che non sarebbero comunque pochi considerata la forza dei partenopei e della Roma, che è davanti al Napoli di altri due punti. Il sogno Champions League è dunque piuttosto lontano, forse l’Inter è l’unica squadra che avrebbe le capacità di tentare un inseguimento al terzo posto che però appare assai difficile anche per i nerazzurri, che naturalmente pagano il pessimo inizio di stagione. Circa le ambizioni di Lazio e Milan ne capiremo di più invece stasera: i capitolini hanno bisogno di vincere finalmente contro una big, i rossoneri invece hanno vissuto un inizio di 2017 difficilissimo ma si sono ripresi vincendo a Bologna in 9 contro 11 e se riuscissero a vincere anche oggi potrebbero davvero tornare a sperare in un ruolo da assoluti protagonisti.