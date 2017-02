Video/ Cagliari-Juventus (0-2-): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO CAGLIARI-JUVENTUS (RISULTATO FINALE 0-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Quinta vittoria consecutiva per la Juventus che ottiene il suo ottavo successo esterno in virtù del 2 a 0 rifilato al Cagliari in quel del Sant'Elia, in classifica i bianconeri volano a 60 punti tornando a +7 sulla Roma seconda e a +9 sul Napoli terzo, tenendo a distanza di sicurezza le più immediate inseguitrici. Higuain con la doppietta aggancia Dzeko in vetta alla classifica marcatori a quota 18 gol, si rinnova dunque il duello tra i bomber delle due squadre più forti d'Italia. Si conferma inossidabile la difesa dei bianconeri (16 reti subite dall'inizio del campionato) che anche oggi non ha concesso gol agli avversari, in un paio di occasioni gli uomini di Rastelli hanno trovato la porta con Buffon che ha abbassato la saracinesca a Pisacane. Per quanto riguarda le altre statistiche, emblematico il dato sul possesso palla: 33% Cagliari, 67% Juventus; i bianconeri dopo la mezz'ora hanno preso letteralmente in mano la partita non lasciando nemmeno le briciole ai padroni di casa in termini di iniziative. Falli subiti: 12 Cagliari, 19 Juventus; soprattutto nel primo terzo di gara gli uomini di Rastelli hanno aggredito l'undici di Allegri nel tentativo di rendere loro la vita difficile, e in effetti il primo tiro in porta per la Juventus è coinciso con il primo gol di Higuain, da grande squadra qual è ha saputo strappare i tre punti senza creare tantissimo in termini di occasioni da gol e manovre offensive costruite.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il match winner della serata, Gonzalo Higuain, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Era importante vincere, nel primo tempo non siamo partiti benissimo ma siamo comunque riusciti a sbloccare la partita, dovevamo tornare a casa con i tre punti ed è quello che abbiamo fatto. Non abbiamo dato nessuna risposta a Roma e Napoli, abbiamo fatto il nostro dovere e dobbiamo continuare su questa strada. Mi sento molto bene, anche la squadra è in fiducia, sapevamo che il Cagliari in casa ha ottenuto parecchi punti e dunque stasera non potevamo sbagliare nulla".

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Higuain è un giocatore straordinario in fase realizzativa, ma la cosa più importante è che si sacrifica molto per la squadra da quando ha raggiunto una buona condizione fisica. Bisogna solamente perfezionare alcuni dettagli, ma si tratta più di un fattore mentale che tattico. Il cambio di modulo? I ragazzi sono stati bravi ad adattarsi in fretta e a responsabilizzarsi, tuttavia mancano ancora parecchie vittorie al titolo e dietro l'angolo ci sono la Champions e le semifinali di Coppa Italia. Continuiamo a concedere troppi tiri agli avversari, Buffon ha effettuato una gran parata, e questo non deve accadere. Ho ancora un anno e mezzo di contratto con la Juventus, qui mi trovo bene e non mi vedo da nessun'altra parte, penso solamente a raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione".

Le parole del tecnico del Cagliari, Massimo Rastelli, ai microfoni di Sky Sport: "Fino allo 0-1 i miei ragazzi hanno interpretato perfettamente la gara chiudendo tutti gli spazi e ripartendo con grande decisione, eravamo noi a essere andati più vicini al gol nella prima mezz'ora, purtroppo su una lettura sbagliata la Juve ci ha punito, poi è normale che quando vai sotto contro queste grandi squadre ti disunisci e non riesci più a gestire il pallone come sullo 0-0. Abbiamo comunque cercato di non perdere la calma e di riaprire la contesa ma Buffon è stato insuperabile. La presenza di Riva ha sicuramente alzato il livello di adrenalina in ognuno di noi, con un minimo di attenzione in più non avremmo preso i due gol, sarebbe stato bello ottenere un risultato positivo davanti a una leggenda vivente del calcio italiano. Sono comunque soddisfatto della prestazione perché stiamo ritrovando compattezza dopo i troppi gol incassati nella prima parte di stagione".

