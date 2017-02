VIDEO/ Inter-Empoli (2-0): highlights e gol della partita. Pioli: Champions? è presto, presente troppo importante (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO INTER-EMPOLI (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - PIOLI: CHAMPIONS ?E' PRESTO, ABBIAMO UN PRESENTE TROPPO IMPORTANTE - L’Inter di Pioli continua a vincere anche nella 25^giornata di serie A dove ha incontro e battuto per 2-0 l’Empoli di Martusciello. Le assenze annunciate di Icardi e Perisic per squalifica paiono non aver inficiato al prestazione della formazione nerazzurra, autrice di un’ottima prestazione tra le mura di casa del Meazza. Lo stesso tecnico dell’Inter Stefano Pioli, intervenendo nella conferenza stampa del post match contro i toscani ha dichiarato: “mi aspettavo ed era quello che volevo. Abbiamo emrpe lavorato bene insieme ma probabilmente la preparazione di questa settimana è stata la migliore, per attenzione, per ritmo per intensità e determinazione. Quando lavori così è inevitabile poi mettere questo lavoro in campo. Sono soddisfatto per quello che i giocatori hanno fatto in settimana e hanno poi messo in campo. I rigori? Non ce li fischiano: siamo la squadra con più attacchi, che tira più in porta, che ha il baricentro più alto, arriveranno. Ho visto un pubblico che ci sta molto vicino, che vede che la squadra sta mettendo in campo tanto lavoro. Dobbiamo insistere in questo atteggiamento positivo, anche coi tifosi. La Champions? Abbiamo un presente troppo importante da poter sviluppare ora. Ora dobbiamo vincere più partite possibile, solo dopo guarderemo al futuro”. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI PIOLI

VIDEO INTER-EMPOLI (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - L'Inter vince per 2-0 contro l'Empoli, punito per la 13a volta sulle 14 sfide giocate in Serie A dalle due squadre (unica vittoria nel gennaio 2004 per i toscani, mai un pareggio!). I numeri della sfida di San Siro sono abbastanza chiari, anche se il possesso palla – dal quale partiamo come abitudine – è quasi in equilibrio: 51% per i nerazzurri, 49% per gli ospiti. Eder & co producono però il doppio di occasioni da gol (10 a 5) rispetto agli avversari, calciando in totale 13 volte (a 7), delle quali 9 volte (a 5) tra i pali. Bravissimi entrambi i portieri, che chiudono con 3 parate decisive a testa, tenendo basso il punteggio finale. Tante le palle perse dall'Empoli (36 contro le 20 dell'Inter) e ben 29 i possessi recuperati dai nerazzurri: importanti in questo senso Miranda e Kondogbia (i migliori con 7 recuperi a testa). Il centrocampista francese di Pioli però è anche leader per falli commessi (sempre 7), con tanto di ammonizione, che gli farà saltare la sfida di Bologna. Al top per occasioni create invece c'è Gagliardini, a quota 3: decisivo su di lui Skorupski, tra primo e secondo tempo, con appuntamento ancora rimandato con il primo sigillo interista, per l'ex Atalanta. Per riassumere infine la gara, utile il dato sulle "zone di influenza": per l'Inter – su un totale di 26 minuti di possesso effettivo – ben il 70% di gioco nella metà campo avversaria; per l'Empoli invece, al contrario, su 24 minuti abbondanti, il 60% di possesso nella propria metà. Indizi abbastanza chiari su come sarebbe potuta finire, al 'Meazza'...

LE DICHIARAZIONI - Stefano Pioli ai microfoni di 'Premium' si gode i 3 punti: "Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario non facile, potevamo concedere qualcosa in meno il risultato è importante. L’idea di mettere dei quadri motivazionali al centro d’allenamento? Ma voi non avete visto quelli delle settimane precedenti: tutte le settimane ci poniamo degli obiettivi per rendere il nostro lavoro ancora più stimolante. Sappiamo che percorso dobbiamo fare, sarà difficilissimo ma noi vogliamo continuare a pensare di vincerle tutte da qui alla fine e vogliamo dare sempre il massimo perché stiamo diventando una squadra competitiva. Gagliardini può diventare leader del centrocampo? Il leader deve diventare il nostro principio di gioco e il nostro lavoro quotidiano. Se sarà così allora poi riusciamo a essere sempre squadra".

Giovanni Martusciello ammette invece la superiorità degli avversari: "Era durissima contro una squadra così forte. Siamo riusciti a limitarli, i ragazzi sono stati bravi e si sono creati i presupposti per andare a pareggiare. Se non la metti dentro, però, il risultato pende dall'altro lato. L'Inter mi aveva fatto un'ottima impressione già all'andata. Rivedendoli prima di questa gara si nota un'organizzazione differente: questi sono tutti dettami dell'allenatore. Bravo lui e i calciatori che danno disponibilità. Errori arbitrali? E' inutile andare a parlare degli arbitri, gli errori li facciamo tutti e andare appresso a queste polemiche è dannoso". (Luca Brivio)

