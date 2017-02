Video/ Palermo-Atalanta (1-3): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO PALERMO-ATALANTA (RISULTATO FINALE 1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Andiamo a leggere le statistiche della sfida del Barbera tra Palermo e Atalanta, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Gli orobici superano i padroni di casa con un netto tra a uno e portano a casa tre punti pesanti per la rincorsa all'Europa League. Il dato del possesso palla premia ampiamente i bergamaschi col 63%, solo 37% invece per il Palermo. Per quanto riguarda i tiri in porta sono 5 per parte, ma la compagine nerazzurra è stata decisamente più concreta. Dal punto di vista del fraseggio, il Palermo ha completato 286 passaggi mentre la formazione ospite 562. La precisione di esecuzione sorride all'Atalanta con i'89%, dato nettamente superiore al Palermo. Per quanto riguarda i falli, ne sono stati commessi 27, con 4 cartellini gialli estratti dal direttore di gara. Il match è stato comunque corretto nel suo complesso. Infine uno sguardo allepresenze allo stadio: circa 13.000 gli spettatori presentatori al Barbera per il match.

LE DICHIARAZIONI - Spazio ora ai commenti rilasciati nel post partita di Palermo-Atalanta, con le parole a caldo del tecnico dei rosanero, Diego Lopez: "Non siamo stati bravi a gestire la palla nei primi minuti, e ci sono venute meno sicurezze. L'Atalanta sta bene ma penso agli errori nostri, soprattutto in fase di uscita. Ci hanno rubato troppi palloni nella metà campo, dovevamo uscire meglio sulle fasce. Abbiamo segnato con Chochev rientrando in gara, ma al 15' ci hanno fatto il terzo ed è diventata molto difficile. Non basta Nestorovski da solo". Ecco invece le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini per la vittoria della sua Atalanta: "Non era una partita semplice, il Palermo era reattivo. Noi siam stati bravi a fare due gol giocando con concentrazione, ma quando abbiamo mollato un attimo ne hanno approfittato. Poteva complicarsi, ma siamo stati bravi anche nella ripresa. Noi non ci accontentiamo di niente, le giochiamo tutte al massimo e senza pressione di dover raggiungere l'Europa a tutti i costi. Giocheremo tutte le carte che abbiamo". (Jacopo D'Antuono)

