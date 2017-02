Video/ Sassuolo-Chievo (1-3): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO SASSUOLO-CHIEVO (RISULTATO FINALE 1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Il Chievo trionfa per 3-1 in casa del Sassuolo dopo una partita giocata per intero in superiorità numerica dopo l’espulsione al 3° minuto di Letschert del Sassuolo, dopo il fallo da rigore ai danni di Inglese. Lo stesso Inglese fallisce il rigore successivo ma riesce a segnare una tripletta storica con cui mette la firma a questa importante vittoria del Chievo. Analizzando i dati statistici provenienti dalla Lega Serie A ci accorgiamo come il Chievo abbia avuto un maggior possesso palla sugli avversari (56% contro il 44% dei padroni di casa), dato significativo considerando il fatto che il Chievo è una delle squadre della Serie A con il peggior possesso palla. I ragazzi di Maran hanno calciato di più complessivamente rispetto ai padroni di casa (17 tiri contro 10), ma le due squadre hanno effettuato quasi gli stessi tiri nello specchio con 7 del Sassuolo e 8 del Chievo. Roberto Inglese è stato il calciatore con il numero maggiore di tiri nello specchio (4) grazie ai quali è riuscito a firmare la sua prima tripletta in Serie A. In difesa si è messo, invece, in evidenza Spolli con 10 palloni recuperati complessivamente, seguito in questa speciale classifica dal compagno di squadra Izco con 9 palloni strappati agli avversari. Il Chievo con questa vittoria riesce a salire a quota 32 punti in classifica, mentre il Sassuolo di mister Di Francesco resta fermo al quindicesimo posto con 27 punti conquistati in 24 partite. (Paolo Zaza)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI SASSUOLO-CHIEVO (RISULTATO FINALE 1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA)