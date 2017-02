Video/ Torino-Pescara (5-3): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO TORINO-PESCARA (RISULTATO FINALE 5-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Allo stadio Grande Torino i granata battono 5-3 il Pescara, in una gara chiusa dopo un quarto d'ora ma che il Torino, con il suo ormai usuale calo nel secondo tempo, ha clamorosamente rischiato di riaprire quando era avanti di cinque gol. Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita per comprenderne meglio l'andamento. Cominciamo dal possesso palla (62% Torino, 38% Pescara). La squadra di casa è andata al tiro 14 volte, centrando lo specchio della porta in 9 occasioni; il Pescara è andato alla conclusione 5 volte ed ha impegnato Hart in 4 circostanze. Passiamo ora alle occasioni da rete che vedono la supremazia dei padroni di casa che sono riusciti a creare ben 9 contro le 4 degli ospiti. Per quanto riguarda i calci d'angolo sono stati 7 per il Torino contro 5 per il Pescara che sono riusciti a recuperare 25 palloni contro i 24 dei granata mentre, per quanto riguarda le palle perse c'è stato un'assoluto equilibrio 29 i palloni persi per entrambe le formazioni. Sono stati fischiati 31 calci di punizione (12-19) e 4 i cartellini gialli (1-3). Per concludere diamo un'occhiata ai singoli. Protagonista nel bene e nel male Arlind Ajeti che, nonostante l'autogol realizzato, è stato il giocatore che ha tirato di più in porta (2) e che ha avuto più occasioni da gol (2). Marco Benassi e Ledian Memushaj con 5 sono stati i calciatori che hanno recuperato più palloni, mentre Ademi Ljajic con 6 quello che invece ne ha perso maggiormente; Marco Benassi è stato anche il protagonista più falloso con 4 calci di punizione provocati.

LE DICHIARAZIONI - Soddisfatto della vittoria contro il Pescara il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic, che ha cosi commentanto la gara ai microfoni di Radio Rai: "Volevamo tornare a vincere e lo abbiamo fatto in modo nettissimo, almeno per 75 minuti. I ragazzi sono partiti benissimo. Sul 5-0 ci siamo addormentati e abbiamo concesso al Pescara tre gol. Non ho parlato ai miei ragazzi, ne parleremo domani: siamo capaci di tutto, nel bene e nel male. Ma vedo tanti aspetti positivi, abbiamo il quarto attacco della serie A e il vice capocannoniere Belotti: abbiamo margini di miglioramento".

Silenzio stampa per il Pescara che è stato rappresentato in sala stampa dal direttore Sportivo Luca Leone che ha così commentato la sfida ai microfoni di Radio Rai: "Il silenzio stampa è per via dell'episodio capitato al presidente. Oggi siamo tutti arrabbiati. Le partite si possono perdere ma non in questa maniera. Stiamo facendo delle riflessioni. Riflessioni per quelle che sono le nostre responsabilità. Oggi la partita dopo 20 minuti era già finita. Non è questo il modo di affrontare le partite". (Marco Guido)

