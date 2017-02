Ascoli-Pro Vercelli / Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017 recupero)

DIRETTA ASCOLI-PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 RECUPERO 22^ GIORNATA) - Ascoli-Pro Vercelli, diretta dall'arbitro Riccardo Ros, è valida come recupero della ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e si gioca oggi, martedì 14 febbraio alle ore 18.30. Non si giocò per via del terremoto, farlo oggi avrà dunque un’importanza che va oltre il calcio. Dunque scenderanno in campo due formazioni che hanno voglia di conquistare punti che sarebbero fondamentali per tenere lontano lo spettro retrocessione. L’Ascoli in classifica sembra messo comunque decisamente meglio anche per via di una rosa che fin qui sta garantendo un ottimo rendimento.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Leggermente più complessa la situazione della Pro Vercelli che è attualmente terzultima e dunque deve vincere per non dover rischiare di scendere in Lega Pro. La squadra piemontese con una vittoria andrebbe in zona salvezza diretta, mentre una sconfitta comprometterebbe seriamente il cammino. Al Del Duca sarà comunque una gara ricca di emozioni visto che l'Ascoli vuole conquistare i tre punti che permetterebbero davvero di sognare i play-off. Gara che verrà seguita anche da una buona cornice di pubblico considerando l'importanza della posta in palio.

Per quanto concerne le probabili formazioni, l'Ascoli non vuole sbagliare e perciò ha bisogno di fare affidamento sui suoi migliori uomini per avere la meglio. Il modulo che verrà scelto da mister Aglietti è il 4-2-3-1 con Lanni a difesa della porta e avanti a lui la solita linea difensiva a quattro con Almici, Gigliotti, Mengoni e Felicioli. A centrocampo agiranno Addae e Cassata con Gatto, Giorgi ed Orsolini a fare da trequartisti. L'unica punta contro la Pro Vercelli sarà Favilli che sta sostituendo alla grande Daniele Cacia che non è al meglio.

La Pro Vercelli di Longo si gioca punti salvezza ad Ascoli. Bisogna fare una grande prestazione per avere la meglio contro i marchigiani che comunque sono avversario non semplice. La Pro Vercelli con il 3-5-2 che vedrà in porta Zaccagno mentre in difesa agiranno Legati, Bani e Luperto. Centrocampo con Emmanuello, Vives e Castiglia mentre sugli esterni ci saranno Mammarella e Berra. In avanti giocheranno La Mantia e Morra.

Il modo di giocare dell'Ascoli si basa fondamentalmente sugli esterni che sono fondamentali per Aglietti e i suoi ragazzi. I bianconeri spingono moltissimo con Gatto ed Orsolini anche se proprio quest'ultimo è un po' in calo nonostante il recenta passaggio alla Juventus per la prossima stagione. Favilli, attualmente titolare al posto di Cacia, sta facendo molto bene in quanto la squadra gioca bene per lui. Arrivano tanti palloni utili per l'ex centravanti della Primavera della Juventus che non ha affatto intenzione di sfigurare.

Avrà bisogno della consueta partita tosta la Pro Vercelli che come ogni squadra che vuole salvarsi dovrà fare una gara solida. In particolare il centrocampo potrà essere determinante grazie a gente come Castiglia e soprattutto Vives. L'ex capitano del Torino è stato il rinforzo di spessore per la linea mediana della squadra piemontese. Con la sua qualità potrebbe rivelarsi un elemento fondamentale e soprattutto utile per gli attaccanti Morra e La Mantia che stanno facendo davvero molto bene in questa stagione di serie B.

Si può puntare anche su varie quote conveniente per ciò che riguarda il mondo delle scommesse. La vittoria dei padroni di casa, stando alle quote proposte da Bwin, viene quotata a 2.05. Diversa la quota del pareggio che sempre secondo il famoso bookmaker pagherebbe una vincita di 3.10 volte superiore alla puntata. La vittoria della squadra piemontese viene quotata invece a 3.90.

Il tecnico dell'Ascoli, Aglietti, dopo il pareggio contro il Trapani ha detto di essere molto arrabbiato soprattutto per aver gettato la possibilità di battere i siciliani. L'occasione per rifarsi potrebbe essere perciò la gara contro la Pro Vercelli che non appare una delle squadre più in forma. Dal canto suo il tecnico della Pro Vercelli, Longo, ha chiesto ai suoi maggiore concentrazione. I punti nella gara del Del Duca peseranno e non poco: chi perde rischia di vedere complicarsi i piani per il futuro immediato. La Pro Vercelli in caso di sconfitta diventerebbe tra le maggiori indiziate alla retrocessione diretta nella vecchia serie C, la Lega Pro.

Ascoli-Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: gli abbonati Sky potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio oppure Sky Calcio 1 (numeri 201-206-251) per una copertura davvero di ottimo livello e, se non potessero mettersi davanti a un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.