Benfica-Borussia Dortmund/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Champions League 2017)

DIRETTA BENFICA-BORUSSIA DORTMUND: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Benfica-Borussia Dortmund, diretta dal nostro Nicola Rizzoli, si gioca all'Estadio Da Luz con calcio d'inizio alle ore 20:45 di martedì 14 febbraio; finalmente torna lo spettacolo della Champions League 2016-2017, questa partita è valida per l'andata degli ottavi di finale. Il Benfica dovrà cercare senza dubbio di far valere il fattore campo e di ottenere una vittoria al Da Luz di Lisbona, mentre il Dortmund ha come obiettivo minimo quello del pareggio con goal.

I portoghesi guidano al momento il proprio campionato con 51 punti e sono in un ottimo momento di forma, considerando che hanno vinto tre delle ultime quattro partite e la difesa è tornata decisamente ermetica, almeno in patria: un solo goal subito nell'arco dei 270 minuti a fronte di 10 fatti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI BENFICA-BORUSSIA DORTMUND LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

In Champions League la vita è stata abbastanza complicata e la qualificazione è stata decisamente difficile dopo la partenza falsa con un solo punto in due partite, frutto del pareggio beffa in casa contro il Besiktas e la sconfitta al San Paolo di Napoli, uno dei punti più bassi della recente storia lusitana in Champions League. Poi il Benfica ha saputo risalire la china ed è riuscito, vincendo i confronti contro la Dinamo Kiev e pareggiando 3 a 3 in Turchia, ad ottenere la qualificazione, seppure solo da seconda vista la sconfitta casalinga contro il Napoli.

Tuttavia considerando lo "scherzetto" fatto dal Real Madrid è decisamente stato meglio così, perchè i detentori della Champios League sono toccati in dote ai ragazzi di Maurizio Sarri, che hanno quindi un compito decisamente più improbo di quello del Benfica. Il Borussia Dortmund sta vivendo una annata al di sotto delle aspettative e l'ultima di campionato ha esemplificato tutto questo: la sconfitta esterna contro il Darmstadt, che si è imposto 2 a 1, ha fatto riprecitare i gialloneri nel vortice delle critiche: la squadra è ormai da tempo fuori dalla lotta per il titolo, che per l'ennesima volta ha preso la strada di Monaco di Baviera, ma i 35 punti in classifica rendono difficile anche l'accesso in Champions.

Qui quest'anno le cose sono andate decisamente bene, come testimonia il primo posto nel girone davanti alla corazzata del Real Madrid, che ha impattato per due volte con gli uomini di Tuchel, non riuscendo a vincere al Bernabeu dopo essere stata avanti 2 a 0 e pagando così a caro prezzo il 3 a 3 esterno contro il Legia Varsavia, che si è rivelato decisivo per le sorti della testa del girone.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, il Benfica dovrebbe schierarsi con un 4-1-3-2 che fa capire l'intenzione della compagine lusitana di giocarsi la partita a viso aperto. In porta ci sarà Ederson, mentre la linea difensiva sarà compost da Eliseu e Semedo come terzini e da Lindelof e Luisao, entrambi seguiti da alcune big europee, come centrali. Come schermo davanti alla difesa agirà Fejsa, mentre la mediana vedrà sostanza a fantasia incarnate da Carrillo, Zivkovic e Pizzi. In attacco confermati Jonas e bomber Mitroglu, uno dei più attesi.

Nel Borussia Dortmund, che si schiererà con il solito 3-4-3, torneranno alcuni titolari e la formazione sarà tendenzialmente quella tipo: grande attesa vi è per il trio d'attacco, che sarà composto da Aubameyang al centro, con l'ex Rennes Dembelè e Reus sulle corsie esterne.

Che il match sia equilibrato lo si capisce anche dalle quote dell'agenzia di scommesse Snai, che vedono comunque favorito il Borussia Dormtund: una vittoria del Benfica in questo primo atto dell'ottavo di finale è data infatti a 3.10 volte la cifra giocata, contro la quota per una vittoria del Dortmund, che si ferma a 2.35 volte la posta. Un pareggio viene invece pagato 3.40 volte la cifra giocata.

Benfica-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv dai canali della pay tv del digitale terrestre, come tutte le partite di Champions League di questa stagione: appuntamento dunque sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, con possibilità di seguire la partita del Da Luz anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI BENFICA-BORUSSIA DORTMUND LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE