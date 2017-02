CAROLINA MARCIALIS, IL MARITO ANTONIO CASSANO LE FARÀ DA MANAGER? (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - I fari del mondo dello sport si sono puntati questo pomeriggio sulla coppia composta da Carolina Marcialis e Antonio Cassano. Il calciatore infatti ha svelato in un'intervista che in estate potrebbe anche ritirarsi dal calcio giocato. Poco fa è arrivata la rescissione consensuale con la Sampdoria e non sono arrivate chiamate. Antonio Cassano ha parlato a Striscia la Notizia che gli ha consegnato un Tapiro d'oro tramite Valerio Staffelli. Queste le sue parole: "Non mi cerca nessuno, che devo fare? Farò il manager per mia moglie (Carolina Marcialis ndr). Niente Cina o Argentina, io volevo rimanere in Italia però ad oggi non c'è niente. Con chi gioca in giro io posso fare ancora la Serie A, ma se non c'è l'opportunità rimarrò a casa. Adesso i soldi a casa li porta mia moglie". Staremo a vedere allora se davvero Antonio Cassano inizierà a fare il manager della moglie Carolina Marcialis con la quale è sposato dal 2010 e che è una campionessa di pallanuoto.

CAROLINA MARCIALIS, IL MARITO ANTONIO CASSANO LE FARÀ DA MANAGER? IERI SERATA CON LE AMICHE, FOTO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Carolina Marcialis oltre ad essere la moglie di Antonio Cassano è anche una campionessa di pallanuoto. Il noto calciatore dopo aver rescisso con la Sampdoria ha confessato a Striscia la Notizia di non aver ricevuto nessuna offerta dall'Italia e che sarebbe pronto ad appendere le scarpette al chiodo per fare da manager alla moglie che come dice lui: "Porta la grana a casa". Intanto la coppia dimostra ancora una volta di avere tanti interessi e di vivere veramente bene la relazione che va avanti da sette anni. Carolina Marcialis ha passato ieri una bella serata insieme alle amiche e si trovava al Porto Antico di Genova anche se non si sa se ci fosse anche Antonio Cassano. Nel commento possiamo leggere un semplice, ma efficace: "#BelleSerate", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

© Riproduzione Riservata.