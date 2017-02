DIEGO MARADONA / Video, el Pibe de oro litiga con un giornalista: se ti prendo ti rovino (oggi, 14 febbraio 2017)

DIEGO MARADONA, VIDEO: EL PIBE DE ORA LITIGA CON UN GIORNALISTA E LO ATTACCA VERBALMENTE (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - La vigilia di Real Madrid-Napoli viene scossa da una polemica che riguarda in prima persona uno dei simboli della squadra azzurra e cioè Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro infatti ha litigato con un giornalista di Cadena Cope che aveva provato ad intervistarlo. Angel Garcia, il giornalista, ha provato a fermarlo mentre stava mangiando in un noto ristorante, prima el Pibe non ha risposto poi però la situazione è degenerata. Maradona infatti, come riporta il sito di Sky Sport, perde le staffe: "Lasciatemi mangiare in pace. Andate tutti fuori con le vostre telecamere. Ho tutto il diritto di parlare con la mia famiglia. Ricordati poi che se ti colpisco ti rovino", clicca qui per il video. Parole forti che sicuramente faranno il giro del mondo anche perchè riprese proprio nel momento in cui Diego Maradona si arrabbiava di fronte ai giornalisti.



DIEGO MARADONA, VIDEO: EL PIBE DE ORA LITIGA CON UN GIORNALISTA E LO ATTACCA VERBALMENTE (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Diego Armando Maradona è a Madrid dove domani vuole essere in prima fila per seguire Real Madrid-Napoli gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Sarà sicuramente una partita molto particolare per El Pibe de Oro che lega i più grandisuccessi dellasua carriera proprio alla maglia del Napoli che ha vestito tra il 1984 e il 1991 vincendo due storici campionati, una Coppa Italia, una Coppa Uefa, una Supercoppa Italiana senza mai vincere il Pallone d'oro per la restrizione che voleva in quel periodo assegnare il massimo trofeo individuale solo a calciatori europei. Oltre a un forte senso di attaccamento al Napoli Maradona avrà un altro motivo per tifare gli azzurri e cioè la grande rivalità con il Real Madrid. Prima di giocare nel Napoli infatti Diego Maradona aveva vestito con grandi risultati la maglia del Barcellona in un momento storico in cui i blancos erano più forti, con un filotto di ben cinque titoli di fila prima proprio della vittoria del Barca di Diego Maradona.







