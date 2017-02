Diretta / Prova a squadre Mondiali sci St Moritz 2017: streaming video e tv, risultato live (oggi 13 febbraio)

DIRETTA MONDIALI SCI ALPINO ST MORITZ 2017, PROVA A SQUADRE STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI MARTEDì 14 FEBBRAIO) - Ai Mondiali di sci alpino 2017 in programma a St. Moritz tiene banco, martedì 14 febbraio, la prova a squadre: si tratta di fatto di uno slalom parallelo con tabellone ad eliminazione diretta, con quattro atleti al via per nazionale (due uomini e due donne) che si affrontano in manche separate. Qualcosa che si è già visto in Coppa del Mondo: l’ultimo evento simile si era corso a Stoccolma poche settimane fa. Al momento in cui scriviamo sono già in corso i quarti di finale, nei quali ci sarà anche l’Italia: la nostra nazionale finora ha raccolto poche soddisfazioni e qualche delusione cocente (su tutte il quarto posto di Sofia Goggia nella discesa llbera), ma oggi ci sarà la possibilità di andare a medaglia. Siamo in pista con Riccardo Tonetti, Giuliano Razzoli, Irene Curtoni e Chiara Costazza: naturalmente a passare il turno sarà la squadra che vincerà almeno tre delle quattro manche oppure, in caso di pareggio, quella che avrà sciato nel minor tempo complessivo. Per ora l’Italia si è liberata agevolmente dell’Argentina con un netto 4-0: tutti hanno vinto la loro manche con distacco superiore al secondo, alla Costazza non è servito nemmeno quello visto che Francesca Baruzzi Farriol è stata squalificata. Nei quarti è già stata eliminata l’Austria, con Marchel Hirscher che ha perso da Andre Myhrer e la Svezia che si è qualificata con un 4-1 complessivo; nei quarti correremo contro la Slovacchia di Veronika Velez Zuzulova e Petra Vlhova, sulla carta favorita.

L’appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire dal vivo la gara di Sankt Moritz sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PROVA A SQUADRE DI SANKT MORITZ PER I MONDIALI DI SCI ALPINO 2017

