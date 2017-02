ESONERATO ODDO / Pescara, chi lo sostituirà? Tra i nomi spunta quello di Iaconi che sottolinea: non sono stato contattato (oggi, 14 febbraio 2017)

ESONERATO ODDO, PESCARA: CHI SOSTITUIRÀ IL TECNICO? TRA I NOMI SPUNTA IVO IACONI CHE PERÒ SOTTOLINEA: NESSUN CONTATTO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Massimo Oddo è stato esonerato dal Pescara e per il momento la squadra è stata affidata a Luciano Zauri. A breve però arriverà il nome del nuovo allenatore del Delfino con tantissimi nomi che sono circolati nelle ultime ore. Tra questi uno dei più insistenti è quello di Ivo Iaconi che guidò proprio il Pescara dal 2001 al 2004. Ivo Iaconi ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb sottolineando: "E' stata una sorpresa anche per me l'esonero di Massimo Oddo. A questo punto pensavo l'avessero confermato e francamente la notizia dell'esonero l'apprendo ora che me lo dite. Con me non ci sono stati contatti, non ho sentito nessuno del Pescara. Certo che sarei disponibile, ma non so se davvero la società stia pensando a me in questo momento". Ivo Iaconi è fermo dal 2014 quando guidò per un breve periodo il Brescia.

ESONERATO ODDO, PESCARA: CHI SOSTITUIRÀ IL TECNICO? (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Massimo Oddo è stato esonerato dalla guida tecnica del Pescara insieme al suo vice Marcello Donatelli come rende noto il sito ufficiale del Pescara. Il tutto arrivaun po' a sorpresa dopoche si era parlato delle dimissioni del tecnico dopo la brutta sconfitta di domenica contro il Torino. Al momento la squadra è stata affidata a Luciano Zauri per l'allenamento di oggi, ma già in giornata potrebbe arrivare il nome del suo sostituto. La decisione di esonerare Massimo Oddo è arrivata dopo un confronto tra il tecnico e il direttore sportivo Luca Leone con presente anche il Presidente Daniele Sebastiani. La scelta pare sia stata decisa più per responsabilizzare una squadra in grave difficoltà di rendimento che per demeriti del tecnico che era stato protagonista della promozione in Serie A. Questo l'ha voluto sottolineare la stessa società in un comunicato ufficiale che ha riportato anche i ringraziamenti allo stesso Massimo Oddo per il lavoro svolto sulla panchina del Pescara.

