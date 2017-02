INFORTUNIO FLORENZI / Distorsione al ginocchio operato e paura in casa Roma (oggi, 14 febbraio 2017)

INFORTUNIO FLORENZI, DISTORSIONE AL GINOCCHIO OPERATO E PAURA PER LA ROMA. VENERDÌ IL CONSULTO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Paura in casa Roma per il nuovo infortunio di Alessandro Florenzi. Il tuttofare di Luciano Spalletti infatti ha riportato nell'allenamento di oggi con la Primavera un trauma distorsivo al ginocchio sinistro lo stesso operato alcuni mesi fa per la rottura dei legamenti. Il comunicato ufficiale della Roma ha riportato che il calciatore osserverà due giorni di riposo con cure antalgiche. Solo venerdì si potrà capire l'entità del problema e il calciatore effettuerà nuovi esami strumentali con il consulto con il Professor Mariani che lo ha operato a Villa Stuart. Staremo a vedere quale sarà la situazione, di certo c'è molta preoccupazione in merito a questo episodio, soprattutto perchè la parte è molto delicata visto che è stata ritoccata chirurgicamente poco tempo fa. Alessandro Florenzi non era ancora rientrato in campo dopo il brutto infortunio patito in autunno e probabilmente resterà ancora per un po' fuori anche se si spera che questo possa essere solo un falso allarme.

