INFORTUNIO VERRATTI / Dolore al polpaccio, il centrocampista del Psg chiede il cambio: crampi o problema muscolare? (oggi, 14 febbraio 2017)

INFORTUNIO VERRATTI, DOLORE AL POLPACCIO: JUVENTUS E INTER CONTINUANO A INSEGUIRLO. PARLA DI CAMPLI (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - L'infortunio di Marco Verratti dovrebbe essere meno grave del previsto, da Premium Sport infatti fanno sapere che si potrebbe trattare solo di crampi. Intanto nel pomeriggio Donato Di Campli ha parlato sempre al canale di Mediaset, sottolineando che il calciatore è nel mirino di Inter e Juventus nonostante la stima ribadita nei confronti del Paris Saint German dove il calciatore non sembra stare in sofferenza. Staremo a vedere come potrebbe andare questa ipotetica trattativa con la Juventus che comunque sembra essere un gradino avanti rispetto ai colleghi nerazzurri. Sicuramente in estate ci saranno delle evoluzioni molto interessanti, nel frattempo i tifosi italiani si dovranno accontentare di vederlo giocare con la maglia della squadra di Unai Emery.

INFORTUNIO VERRATTI, DOLORE AL POLPACCIO: IL CENTROCAMPISTA CHIEDE IL CAMBIO. CRAMPI O PROBLEMA MUSCOLARE? (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Se Paris Saint German-Barcellona è stata una disfatta per la squadra di Luis Enrique molto si deve anche alla straordinaria prestazione di Marco Verratti. Il centrocampista italiano ex Pescara ha dovuto però abbandonare il campo per un infortunio al minuto sessantanove con Unai Emery che a risultato acquisito ha inserito Nkunku per fare densità in mezzo al campo. Marco Verratti è andato a terra, chiedendo immediatamente il cambio alla panchina. Inizialmente si temeva un problema muscolare alla coscia, ma le immagini poi ci hanno mostrato come il massaggiatore entrato in campo facesse alla gamba sinistra del calciatore il classico gesto che si fa in caso di crampi al polpaccio. Non è chiaro dunque se si tratti di crampi o di un problema muscolare al polpaccio sinistro, rimane comunque il dubbio per l'impiego del calciatore almeno nel ritorno al Nou Camp dove però il Paris Saint German non dovrebbe avere comunque problemi dopo il risultato di stasera.

