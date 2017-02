PAOLA SAULINO/ Se il Napoli vince la Champions... anzi no! La disinibita napoletana ritratta un incentivo hot alla squadra

PAOLA SAULINO, PROMESSA HOT AI TIFOSI DEL NAPOLI? LA MODELLA SMENTISCE DI AVERE IN SERBO UN REGALO SPECIALE, LA FOTO (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Nessun regalo speciale per i tifosi del Napoli: Paola Saulino ha smentito di aver fatto una promessa legata all'eventuale vittoria della Champions League da parte della squadra di Maurizio Sarri. Mentre cresce l'attesa per la sfida contro il Real Madrid, la modella e attrice spegne le speranze dei sostenitori partenopei. Sono circolate delle dichiarazioni relative ad una presunta intervista al tabloid inglese Daily Star che riportano una promessa molto hot di Paola Saulino, pronta ad estenderla anche per la vittoria dello scudetto del Napoli. «Se vinciamo la Champions, sarò felicissima di farlo a tutta la squadra» recita uno stralcio della promessa hot della modella e attrice. Poco fa la smentita della diretta interessata tramite la sua pagina Instagram: «Non ho mai detto questa cosa! (E non ho mai lasciato alcuna intervista a loro)» ha scritto Paola Saulino, che ha colto poi l'occasione per precisare di non aver mai dichiarato di aver venduto le immagini del suo tour ad una tv francese. Nessuno scommetterebbe su un evento del genere, considerando anche la forza degli avversari, a partire dal Real Madrid, che il Napoli affronterà negli ottavi di finale. Clicca qui per visualizzare il suo post.

© Riproduzione Riservata.