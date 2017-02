Probabili formazioni Benfica-Borussia Dortmun/ Quote, le ultime novità live (ottavi Champions League, oggi 14 febbraio 2017)

BENFICA-BORUSSIA DORTMUND: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Benfica-Borussia Dortmund, alle ore 20:45 di martedì 14 febbraio, è valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017; finalmente si torna a giocare in Europa, all’Estadio Da Luz va in scena una partita interessantissima tra due squadre che non partono in pole position per la vittoria ma possono certamente dare molto fastidio alle favorite, avendo qualità e potendo giocare sostanzialmente libere da qualunque pressione legata al risultato obbligatorio. Si parte in Portogallo perchè i gialloneri hanno vinto il loro girone; ad arbitrare al Da Luz sarà il nostro Nicola Rizzoli, dunque in attesa del calcio d’inizio possiamo dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Benfica-Borussia Dortmund.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI BENFICA-BORUSSIA DORTMUND

BENFICA-BORUSSIA DORTMUND: PRONOSTICO E QUOTE - Per Benfica-Borussia Dortmund, andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci forniscono i seguenti dati: la vittoria del Benfica (segno 1) vale 3,10; il pareggio (segno X) è quotato 3,40 mentre la vittoria del Borussia Dortmund (segno 2) vi permetterà di guadagnare 2,35 volte la somma che avrete deciso di puntare.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA - Rui Vitoria ha il dubbio Salvio e non potrà disporre di Lisandro Lopez, così come dello squalificato Zivkovic; il modulo con il quale il Benfica si disporrà in campo sarà un 4-4-2 classico, con Lindelof e capitan Luisao che dovrebbero stringere in mezzo e i due terzin che saranno Nélson Semedo e Eliseu. In porta andrà Ederson, che nel weekend è stato espulso nella partita di campionato (vinta 3-0 contro l’Arouca); a centrocampo invece dovrebbe esserci il duo composto da Pizzi e Ljubomir Fejsa, a destra senza sorprese André Carrillo mentre dall’altra parte ci sarà Franco Cervi, una delle sorprese per le Aquile in questa edizione di Champions League. Dubbi invece per quanto riguarda l’attacco: Jonas, che ha avuto un favoloso avvio di stagione, è tornato a disposizione e dunque dovrebbe essere titolare, per il ruolo di prima punta se la giocano quindi il greco Mitroglou e Raul Jimenez. Da valutare chi la spunterà, probabile che Rui Vitoria decida soltanto all’ultimo il da farsi.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND - Il Borussia Dortmund ha qualche problema nella sua formazione; fuori Gotze, se non altro hanno recuperato Piszczek e Schmelzer che hanno saltato la partita (persa) contro il Darmstadt. Con il rientro dei due terzini Thomas Tuchel dovrebbe tornare al più consueto 4-1-4-1: al centro dovrebbe tornare titolare Bartra che farà coppia con uno tra Ginter e Papasthatopoulos, mentre i terzini chiaramente saranno i due di cui sopra se totalmente recuperati (altrimenti sia Bartra che Passlack possono allargare la loro posizione). A fare da riferimento davanti alla difesa sarà Raphael Guerreiro, in gol nel fine settimana; da definire invece il resto della formazione, possibile che Gonzalo Castro sia in campo insieme a Reus nella linea di trequarti, a sinistra i favoriti sono Ousmane Dembélé e Schurrle (che si giocano la maglia, parte un po’ dietro Durm) mentre dall’altra parte Pulisic, Emre Mor e Kagawa sono scelte plausibili (a dire il vero il giapponese potrebbe tornare utile anche in posizione centrale). Davanti a tutti ovviamente partirà Pierre-Emerick Aubameyang; va detto che, come già si è visto sabato, il Borussia Dortmund potrebbe anche giocare con il 3-5-2 così da avere un giocatore offensivo in più; al momento però la soluzione della difesa a quattro va certamente per la maggiore. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI BENFICA-BORUSSIA DORTMUND