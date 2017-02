Probabili formazioni Psg-Barcellona/ Quote, le ultime novità live (ottavi Champions League, oggi 14 febbraio 2017)

PSG-BARCELLONA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Psg-Barcellona si gioca martedì 14 febbraio alle ore 20:45, ed è valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017. Al Parco dei Principi si affrontano due squadre che negli ultimi anni si sono incrociate in più di un’occasione; il Barcellona ha sempre avuto la meglio e resta favorito anche oggi, ma attenzione al Paris Saint-Germain che è cresciuto molto e si è fatto una profonda esperienza europea che adesso potrebbe essere utile. Sia come sia, questo è forse l’ottavo di finale più nobile e interessante; ad arbitrarne l’andata sarà il polacco Szymon Marciniak, ora in attesa del calcio d’inizio al Parco dei Principi possiamo analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Psg-Barcellona.

PSG-BARCELLONA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Psg-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci forniscono i seguenti dati: la vittoria del Paris Saint-Germain (segno 1) vale 3,40; il pareggio (segno X) è quotato 3,50 mentre la vittoria del Barcellona (segno 2) vi permetterà di guadagnare 2,15 volte la somma che avrete deciso di puntare.

PROBABILI FORMAZIONI PSG - Thiago Motta è squalificato, Pastore in dubbio: qualche problema di troppo a centrocampo per il Psg, che rispetto alla fase a gironi ha un Draxler in più nel motore. Andando con ordine, in porta dovrebbe giocare Aréola che è stato scelto come estremo difensore per la Champions League; a destra è ballottaggio tra Meunier e Aurier, a sinistra l’ex di giornata Maxwell dovrebbe avere la meglio su Kurzawa in ragione della maggiore esperienza internazionale mentre in mezzo Thiago Silva torna a fare coppia con Marquinhos. Passando al centrocampo, in assenza di Thiago Motta giocherà ovviamente Matuidi; Verratti dunque scala in posizione centrale lasciando il nazionale francese e il suo compagno nei Bleus Rabiot a occuparsi delle mezzali. Il tridente offensivo non è ovviamente in discussione: Lucas a destra e Di Maria dall’altra parte, in mezzo Edinson Cavani che è tornato a segnare come ai tempi del Napoli (doppietta venerdì sera). Draxler dunque si deve accontentare della panchina; a disposizione altri giocatori di grande talento, su tutti Ben Harfa che all’ombra della Torre Eiffel cerca riscatto dopo qualche stagione in chiaroscuro (anche a causa del grave infortunio che aveva subito quando giocava nel Newcastle).

Buone notizie per Luis Enrique che ha recuperato Piqué per questa trasferta; rimane invece ai box Mascherano e come sappiamo la stagione è già terminata per Aleix Vidal. Dunque Sergi Roberto torna titolare sulla corsia destra, con Jordi Alba dall'altra parte e in mezzo Piqué che potrebbe essere subito titolare andando ad affiancare uno tra Umtiti e Mathieu. Il centrocampo, e non è successo troppo spesso in questa stagione, sarà quello che ha vinto la Champions League due anni fa, quello dei titolarissimi: Sergio Busquets a fare da perno davanti alla difesa, Rakitic sul centrodestra in qualità di incursore e Iniesta che fa un po' di tutto, aiutando senza dubbio a sviluppare la manovra della squadra e aumentando notevolmente il tasso tecnico a disposizione della squadra blaugrana. Chiaramente il tridente è la MSN: Messi a destra, Luis Suarez in posizione centrale, Neymar a sinistra. I tre stanno segnando meno rispetto alle due passate stagioni, ma restano uno dei reparti offensivi più forti e completi al mondo, specialmente se in giornata. A disposizione il Barcellona si può permettere un giocatore di grande esperienza come Arda Turan, ma anche il giovane Paco Alcacer che ha recentemente trovato il primo gol con la maglia dei catalani.