Probabili formazioni/ Real Madrid-Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie live (ottavi Champions League 2016-2017)

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Real Madrid-Napoli, andata degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017, si gioca mercoledì 15 febbraio al Santiago Bernabeu, calcio d’inizio alle ore 20:45. Finalmente per i partenopei arriva la grande notte europea: avversaria la squadra campione in carica e vincitrice di undici edizioni del torneo, ma il Napoli che si è visto fino a qui dà ottime sensazioni e c’è l’ipotesi non troppo remota che possa giocare un bello scherzetto all’avversario ben più blasonato. Bisognerà stringere i denti nella capitale spagnola e uscire con un risultato che sia ribaltabile al San Paolo, dove l’atmosfera di contorno potrebbe fare la differenza. Aspettando allora il calcio d’inizio della partita, per il quale c’è già grande attesa da ambo le parti, possiamo andare ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID - Buone notizie per Zinedine Zidane: recuperano sia Modric che Marcelo, i due titolari che erano in dubbio da tempo. Ovviamente andrà valutato se il tecnico francese intenderà schierarli dal primo minuto, rischiando una ricaduta in vista del ritorno; per contro si è fermato Danilo, e dunque sulla corsia destra dovrebbe andare a giocare Carvajal che era già in panchina sabato e dunque dovrebbe essere arruolabile. Da valutare il modulo: Zidane potrebbe tornare a giocare con il 4-3-3, schierando dal primo minuto Lucas Vazquez nel tridente offensivo insieme a Benzema e Cristiano Ronaldo. Attenzione: Gareth Bale si è allenato con il resto della squadra ed è recuperato a tempo di record. Può andare in panchina anche se difficilmente verrà utilizzato, ma sarà invece presente al ritorno del San Paolo. L’alternativa al tridente, in ogni caso, è mandare in campo una formazione con il trequartista (Isco o James Rodriguez); se ad avere la meglio sarà il più classico tridente offensivo, a centrocampo insieme a Modric e a Casemiro, insostituibile perchè vero equilibratore del gioco, andrebbe a giocare ovviamente Kroos mentre in caso contrario ci sarà ballottaggio tra il tedesco e il brasiliano. In difesa Zidane deve solo decidere chi tra Varane e Pepe andrà ad affiancare Sergio Ramos; dovrebbe essere il giovane francese, e dunque formazione stabilita con Carvajal come detto a destra e il recuperato Marcelo dall’altra parte. In porta ovviamente Keylor Navas.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Al completo anche il Napoli, che al Bernabeu presenterà la formazione tipo: significa che Zielinski e Amadou Diawara, che hanno giocato venerdì sera, tornano a sedersi in panchina lasciando invece campo ad Allan e Jorginho, che sono più navigati e dunque più consoni al tipo di partita (anche per la capacità di pressing dell’ex Udinese). Con loro in mediana ci sarà ovviamente Hamsik; rispetto alla gara contro il Genoa Maurizio Sarri ritrova Hysaj e Callejon e saranno loro, senza alcuna sorpresa, a formare la catena di destra. Dall’altra parte del campo invece Ghoulam resta in vantaggio su Strinic, con Lorenzo Insigne che sarà l’esterno sinistro del tridente; da prima punta agirà Mertens, che garantisce all’attacco movimenti che potrebbero mandare in crisi la difesa del Real Madrid. L’alternativa potrebbe essere Milik, che però dal suo rientro non ha ancora giocato e dunque sarebbe un rischio (il polacco potrà essere utile al ritorno, quando eventualmente ci sarà una difesa chiusa da superare con sponde e fisico). Nel reparto arretrato naturalmente faranno coppia Raul Albiol e Koulibaly, che sono tornati a giocare insieme dopo due mesi; in porta andrà Pepe Reina, per il quale questa è una partita speciale visti i sette anni che ha passato nel Barcellona (anche se ormai sono passati tre lustri da quel periodo).

REAL MADRID-NAPOLI: DOVE VEDERE LA PARTITA - Real Madrid-Napoli, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017, sarà trasmessa in esclusiva sui canali della pay tv del digitale terrestre, per la precisione su Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID-NAPOLI