PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DI MARTEDì (ANDATA OTTAVI, OGGI 14 FEBBRAIO 2017) - In Champions League è nuovamente tempo di pronostici: martedì 14 febbraio si giocano le prime due partite di andata degli ottavi di finale. Arrivati a questo punto della competizione può succedere di tutto: naturalmente ci sono squadre più o meno favorite, ma la sensazione generale è che dalle sfide possa capitare qualunque tipo di risultato. Dunque andiamo ad analizzare gara per gara quello che ci aspetta, considerando tutti i fattori in gioco.

PRONOSTICO BENFICA-BORUSSIA DORTMUND (ore 20:45) - La gara del Da Luz di Lisbona sarà un crocevia fondamentale per gli uomini di casa. Proprio i lusitani hanno voglia di riscatto dopo un andamento nella fase a gironi molto altalenante e che non ha particolarmente convinto. Bisogna vincere in casa per poi sperare nel ritorno al Westfalenstadion che potrebbe essere una vera e propria trappola per il Benfica. Comunque contro ci sarà il Borussia Dortmund di Tuchel che appare comunque una formazione molto più attrezzata del Benfica. I gialloneri di Germania vogliono far bene nella competizione europea visto che in campionato le cose negli ultimi tempi si sono complicate. La corsa al titolo di Germania è ormai svanita ecco perché il riscatto potrebbe esserci proprio in Champions League. Nella gara a Lisbona Tuchel e i suoi ragazzi non vogliono sbagliare nulla: l'unico obbiettivo è quello di poter portare a casa la vittoria o comunque un risultato positivo in vista del ritorno che verrà giocato in casa propria. Non si tratta comunque di una gara semplice per il Borussia Dortmund che, al momento, parte comunque favorito rispetto alla squadra lusitana. La qualità dei gialloneri soprattutto nel reparto offensivo è notevole, ecco perché non sono da escludere tanti gol anche se la gara comunque sarà molto aperta e giocata con grande grinta da parte di entrambe le compagini. Pronostico nettamente a favore del Borussia Dortmund: si può scommettere sul segno 2.

PRONOSTICO PSG-BARCELLONA (ore 20:45) - Sarà uno dei big match degli ottavi di finale della Champions League 2017. La formazione di casa è in ascesa dopo aver iniziato abbastanza male in campionato. Emery sembra aver trovato il giusto equilibrio e la sua squadra viaggia ormai a gonfie vele anche grazie ad un Cavani che sembra tornato ai livelli di Napoli. Contro ci sarà il Barcellona per quello che sarà un banco di prova importantissimo. I transalpini vogliono arrivare fino in fondo alla competizione europea e per farlo hanno bisogno di fare una grande prestazione contro i catalani. La gara è molto attesa da ambo le parti come hanno dimostrato le recenti dichiarazioni di Emery e Luis Enrique, i due tecnici di PSG e Barcellona. Il tecnico spagnolo del PSG ha ammesso di attendere questa gara che potrà essere il giusto trampolino di lancio per la sua formazione nel calcio europeo. Il Paris Saint Germain non è mai riuscito ad arrivare fino in fondo negli ultimi anni nonostante gli investimenti milionari effettuati già da diverse stagioni. Luis Enrique invece vuole ottenere un risultato positivo anche perché consapevole che si tratterebbe di una concreta possibilità di far fuori una delle rivali per la finale della Champions League. Entrambe le formazioni si schiereranno con i migliori uomini per provare ad ottenere un risultato positivo. Il pronostico è molto equilibrato dunque la gara di Parigi può terminare con un pareggio (segno X) in quanto si affrontano due delle migliori formazioni europee.

