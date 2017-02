Psg-Barcellona/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Canale 5, oggi, Champions League 2017)

DIRETTA PSG-BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CANALE 5, OGGI, CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Psg-Barcellona, diretta dall'arbitro polacco Szymon Marciniak, è valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017: al Parco dei Principi si gioca martedì 14 febbraio alle ore 20:45. La massima competizione europea riapre i battenti con una sfida di lusso, tra due squadre che dal 2013 ad oggi si ritrovano ad affrontarsi per la quarta volta. Ultimo doppio precedente, quello dell'aprile del 2015 nei quarti di finale della competizione, col Barcellona che ha fatto valere tutta la sua maggiore esperienza battendo i transalpini sia all'andata che al ritorno. Nell'edizione di due anni fa il Barcellone è arrivato ad alzare la Coppa, ed i catalani sempre guidati da Luis Enrique in panchina vogliono riprovarci in questa stagione.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PSG-BARCELLONA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SPORTMEDIASET PSG-BARCELLONA - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Il Paris Saint Germain invece, dopo anni di dominio in Francia ma senza trionfi internazionali, ha aperto un nuovo ciclo sotto la guida del tecnico Unay Emery, reduce da tre successi consecutivi in Europa League alla guida del Siviglia. A sorpresa, quest'anno i parigini non sono riusciti a dominare la Ligue 1 come nelle passate stagioni, da quando la proprietà araba ha preso il controllo del club. Le ultime tre vittorie consecutive contro Dijon, Lille e Bordeaux hanno comunque permesso al PSG di mantenere più che mai viva la lotta per il titolo francese con Monaco e Nizza.

Il Barcellona a sua volta è impegnato in una lotta a tre molto serrata per la Liga spagnola con Real Madrid e Siviglia. Il Real verso la fine del girone d'andata sembrava in grado di prendere il largo, ma i blaugrana hanno reagito e con l'ultima vittoria sul campo del Deportivo Alaves hanno nettamente ribadito le loro ambizioni di primato.

Le probabili formazioni del match d'andata degli ottavi di finale che andrà in scena al Parco dei Principi di Parigi: il Paris Saint Germain affronterà la sfida col tedesco Trapp tra i pali, il belga Meunier in posizione di terzino destro e Kurzawa in posizione di terzino sinistro, mentre il brasiliano Marquinhos farà commpia con Kimpembe al centro della difesa. Gli italiani Verratti e Thiago Motta saranno affiancati da Rabiot nel terzetto di centrocampo, mentre l'argentino Di Maria e il brasiliano Lucas saranno titolari nel tridente offensivo assieme all'uruguagio Cavani.

Risponderà il Barcellona col tedesco Ter Stegen in porta, Jordi Alba sull'out difensivo di destra (in sostituzione di Vidal che, infortunato alla caviglia, potrebbe restare fuori cinque mesi), col francese Digne impiegato sulla fascia opposta, mentre la coppia di difensori centrali sarà tutta transalpina con Umtiti e Mathieu. Il croato Rakitic e il portoghese Andre Gomes giocheranno assieme a Don Andrés Iniesta a centrocampo, mentre in avanti ci sarà spazio per il trio delle meraviglie formato dal brasiliano Neymar, dall'uruguaiano Suarez e dall'argentino Leo Messi.

4-3-3 da una parte e dall'altra, ma è quasi superfluo ricordare come il Paris Saint Germain di Emery ed il Barcellona di Luis Enrique siano squadre che si fondano sulle straordinarie giocate individuali dei loro campioni, piuttosto che meramente sul rigore tattico. Sicuramente vivere una realtà molto più competitiva sul fronte fancese sta facendo bene in termini agonistici al PSG, che dopo aver trascorso un periodo di rodaggio con il nuovo allenatore sta tornando ai livelli abituali. Il 6-0 rifilato all'Alaves in trasferta ha dimostrato come il Barcellona sia tutto sommato ancora la squadra da battere nella Liga, anche se i blaugrana spesso soffrono di un'umoralità che li porta a steccare partite clamorosamente alla portata, come quella in casa del Betis Siviglia di qualche settimana fa.

I bookmaker dimostrano di credere fortemente nel tasso tecnico stellare del Barcellona, con quota per la vittoria catalana in trasferta fissata a 2.25 da Unibet, mentre il pareggio viene proposto ad una quota di 3.50 da Betfair e la vittoria interna dei transalpini ad una quota di 3.60 da William Hill.

Oltre che in diretta tv sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport HD e in diretta streaming video sul sito play.mediasetpremium.it, Paris Saint Germain-Barcellona, martedì 14 febbraio 2017 alle ore 20.45, potrà essere seguita in chiaro da tutti gli appassionati su Canale 5 e dunque in diretta streaming video su Video Mediaset. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PSG-BARCELLONA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SPORTMEDIASET PSG-BARCELLONA - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE