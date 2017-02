Real Madrid-Napoli / Ultime notizie, Reina: grande opportunità. CR7 confermato, Ramos predica tranquillità (Champions League 2017)

REAL MADRID-NAPOLI, ULTIME NOTIZIE, REINA: GRANDE OPPORTUNITA’ RONALDO? MAGARI SAPESSI (CHAMPIONS LEAGUE 2017) – Sale la febbre in vista della partita tra Real Madrid e Napoli, attesa per domani al Bernabeu per gli ottavi di finale della Champions League. La città campana è in fermento ormai da giorni in attesa di questo appuntamento storico e l’attesa in vista del prossimo appuntamento degli azzurri di Sarri appare velato da un’aurea quasi mistica, soprattutto se si considera sua la valenza dell’avversario che la storia del Napoli in questa competizione così importante. A dare la forza al Napoli è anche il suo partire Pepe Reina ex del match che nella giornata ha dichiarato ai microfoni dell’emittente spagnola cadena ser: “Questa sfida è una grande opportunità per il Napoli. L’idea è quella di tornare da Madrid con un risultato che possa darci la possibilità di passare il turno al San Paolo. Stiamo parlando di una squadra completa che non teme nessuno. Ronaldo? Magari sapessi come calcia i rigori, dovrei guardarlo negli occhi per capire cos’ha in mente”.

REAL MADRID-NAPOLI, ULTIME NOTIZIE, CR7 CONFERMATO MA SALTA L’ALLENAMENTO, RAMOS PREDICA TRANQUILLITA’ – In vista del tanto atteso match di Champions League tra Real Madrid e Napoli, in programma per domani sera al Bernabeu aveva suscitato scalpore e sollievo tra i tifosi della formazione azzurra la notizia che il tanto temuto Cristiano Ronaldo aveva saltato gli ultimi allenamenti della squadra di Zidane. Si sospettava quindi uno stop per CR7 in vista del match di Champions, con buona pace dei Napoli, che di certo teme e a ragione il quattro volte vincitore del Pallone d’Oro. Ma da fonti spagnoli giungono rassicurazioni per i fan del Galacticos: Ronaldo sta bene e rimane confermatissimo per la partita Real Madrid-Napoli di domani. Intanto anche in spagna la tensione in vista di questo sconto è altissima, ma il capitano Sergio Ramos in diretta facebook sul profilo della squadra predica tranquillità affermando: “Il Napoli è un grande avversario e sta vivendo un ottimo momento: dovremo cercare di mantenere la porta inviolata per affrontare il ritorno in maniera più tranquilla. La Champions è diversa, complicata, e pure i tifosi la vivono diversamente, ma speriamo che sia una buona stagione su ambo i fronti”.

