Risultati Champions League/ Diretta gol livescore e marcatori (andata ottavi, oggi 14 febbraio 2017)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVESCORE E MARCATORI (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Dopo due mesi di pausa torna il grande spettacolo della Champions League 2016-2017: le due settimane che seguono vedranno le squadre impegnate nell’andata degli ottavi di finale. Il tabellone si compone di otto partite; ce ne saranno due al giorno, sempre di martedì e di mercoledì. Possiamo dunque partire da questo 14 febbraio: entrambe le partite vanno in scena alle ore 20:45 che è l’orario ufficiale di inizio, e si tratta di Benfica-Borussia Dortmund e Psg-Barcellona.

Nota a margine: come risaputo, le squadre che giocano l’andata in casa sono quelle che si sono classificate seconde nel girone. Al Da Luz una bella partita tra due squadre che negli ultimi anni hanno cambiato molto; nel Borussia Dortmund ad esempio è rimasto ben poco di quella formazione che nel 2013 arrivò a giocarsi la finale di Wembley. Progetto giovane e ambizioso quello di Thomas Tuchel: alti e bassi sono compresi nel prezzo e questo si vede non soltanto in ambito europeo ma anche e soprattutto in Bundesliga, dove comunque i gialloneri sono ampiamente in corsa per le prime quattro posizioni. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Il Benfica è in testa al campionato portoghese, dove si gioca il titolo con il Porto in un testa a testa appassionante; le Aquile nelle stagioni precedenti hanno sempre fatto bene in Europa, hanno raggiunto due volte la finale di Europa League senza riuscire a vincerla e adesso si ripresentano in Champions con tutte le intenzioni di arrivare quantomeno ai quarti, e poi giocarsi le loro carte.

Più “nobile” l’altro ottavo del giorno: Psg e Barcellona è una sfida che torna ad infiammare il palcoscenico europeo e nelle ultime stagioni è diventata una sorta di grande classico. I blaugrana hanno sempre avuto la meglio e, reduci dai sei gol segnati all’Alaves (nell’antipasto della finale di Coppa del Re) sembrano aver superato il momento difficile. Forse Luis Enrique non vincerà la terza Liga consecutiva, ma senza ombra di dubbio il suo Barcellona può puntare a quella che sarebbe la quinta Champions League nelle ultime dodici stagioni.

Di fronte una squadra miglioratissima in ambito internazionale, che ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo ma dà ancora la sensazione di dover rincorrere le big. In più il processo di inserimento di Unai Emery ha richiesto del tempo, con tanto di terreno perso in campionato, e alcune cose non sono più automatiche come lo erano. Pure, la sfida resta spettacolare e non scontata, perchè quest’anno come detto il Barcellona ha dato molto meno la sensazione di solidità e imbattibilità di una volta. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE