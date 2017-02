RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (RECUPERO 22^ GIORNATA, OGGI 14 FEBBRAIO 2017) – Il campionato di serie B 2016-2017 torna protagonista in questo martedi 14 febbraio con il recupero del match che era previsto in origine nella 22^ giornata della serie cadetta tra Ascoli e Pro Vercelli. La partita di recupero quindi si giocherà oggi alle ore 18.30 presso lo Stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli Piceno, pochi giorni dopo la 25^ giornata di campionato regolare che si è chiusa con il derby umbro tra Ternana e Perugia solo la scorsa domenica. In attesa di vivere le grandi emozioni che questo match di recupero della 22^ giornata potrà offrire a tutti gli appassionati ripercorriamo brevemente i motivi di questo spostamento dell’incontro tra Ascoli e Pro Vercelli.

La partita tra Ascoli e Pro Vercelli in programma oggi, il realtà secondo il calendario ufficiale stilato a inizio della stagione 2016-2017 sarebbe dovuto essere giocata lo scorso 22 gennaio sempre tra le mura di casa della formazione del picchio di Aglietti, ma purtroppo il recente terremoto e le abbondanti nevicate e piogge che avevano colpito in quei terribili giorni il centro Italia, avevano convinto le autorità la Lega e entrambe le società alla temporanea sospensione dl match ancora qualche giorno prima de fischio d’inizio per poi decidere successivamente il rinvio a questo 14 febbraio 2017. Proprio nella nota in cui la Lega B e la prefettura di Ascoli Piceno comunicavano il rinvio ufficiale del match si può leggere: “….Prefettura di Ascoli Piceno che ha registrato l’impossibilità di utilizzazione dello stadio almeno per il prossimo incontro casalingo. Una decisione che trova la totale condivisione della Lega B, consapevole delle priorità di uomini e mezzi che in questo momento il territorio, martoriato dal maltempo e dagli eventi sismici di questi giorni, richiede”. Una decisione quindi di grande responsabilità in un momento di grave difficoltà per gli eventi climatici e sismici cui il territorio marchigiano è stato vittima in quei giorni.

In occasione della 22^ giornata del campionato di serie B la partita tra Ascoli e Pro Vercelli è stato l’unico incontro a necessitare lo spostamento del calendario, fino alla giornata di oggi dove si recupererà questa sera al Del Duca. La sfida appare senza dubbio molto importante visto che entrambe le squadre oggi abbisognano dei tre punti per perseguire i propri obbiettivi a 17 giornate dalla conclusione del campionato.

