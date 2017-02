SUSO / Dopo il gol alla Lazio i tifosi sono scatenati e la splendida Carlotta Tadolini lo consiglia per il fantacalcio (oggi, 14 febbraio 2017)

SUSO, DOPO IL GOL DI IERI SERA ALLA LAZIO I TIFOSI DEL MILAN SONO SCATENATI: LA SPLENDIDA CARLOTTA TADOLINI LO CONSIGLIA PER IL FANTACALCIO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Suso è oggi sulla bocca di tutti dopo un gol strepitoso contro la Lazio che ha permesso al Milan di pareggiare una gara che sembrava già persa. Di lui ha parlato persino la modella italo-russa Carlotta Tadolini che ha rilsaciato un'intervista a Fantagazzetta dimostrando da tifosa rossonera tutta la sua ammirazione per il calciatore spagnolo. Ecco le sue parole: "Consiglio a tutti i fantallenatori di prendere Gigio Donnarumma che porta sempre a casa ottimi voti e para i calci di rigore. In difesa prenderei poi Bonucci, ma a centrocampo arrivano i miei preferiti e cioè Marek Hamsik e Suso. Lo spagnolo contro la Lazio ha segnato un gol stupendo. Per l'attacco poi dico Higuain, non me ne vogliano i tifosi del Napoli, penso possa fare bene come l'anno scorso". Di certo anche al fantacalcio Suso è un valore aggiunto grazie al numero di assist e di gol che fa spesso schierato da centrocampista.

SUSO, DOPO IL GOL DI IERI SERA ALLA LAZIO I TIFOSI DEL MILAN SONO SCATENATI (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - L'esterno d'attacco Suso torna in prima pagina dopo il gol di ieri sera che ha regalato il pareggio al Milan allo Stadio Olimpico contro la Lazio. I biancocelesti erano passati in vantaggio con una rete su calcio di rigore di Lucas Biglia e aveva sfiorato più volte il raddoppio, giocando effettivamente meglio del Milan. Nei minuti finali Suso ha preso palla sulla corsia destra, bravo a sfruttare la sua rapidità e a girare il pallone sul palo lontano dove Strakosha non ha potuto niente. Il calciatore spagnolo classe 1993 era arrivato al Milan nel gennaio del 2015 e dopo un anno in cui aveva collezionato appena sei presenze era stato ceduto in prestito al Genoa. Sei mesi in Liguria hanno riacceso il suo talento con il calciatore che ha segnato ben 6 reti ed è tornato al Milan. In questa stagione ha già segnato sei reti in Serie A, giocando una gara strepitosa in Supercoppa Italiana a Doha dove poi ll Milan ha superato la Juventus ai calci di rigore.

© Riproduzione Riservata.