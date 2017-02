Video/ Lazio-Milan (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

VIDEO LAZIO-MILAN (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Rallentano in classifica Lazio e Milan: in virtù dell'1-1 maturato all'Olimpico di Roma i biancocelesti scivolano al sesto posto in classifica con 44 punti, scalvacate da Inter e Atalanta, mentre i rossoneri si portano da soli in settima posizione lasciando dietro di loro la Fiorentina. La formazione di Simone Inzaghi manca la nona vittoria interna mentre quella di Montella evita il quarto KO lontano dal Meazza. Le statistiche evidenziano come la Lazio abbia sciupato un'ottima occasione per battere finalmente una grande del campionato in questa stagione: i biancocelesti hanno infatti tirato in porta per ben 11 volte, costringendo Donnarumma a intervenire in 10 frangenti, tuttavia le conclusioni di Immobile e compagni, nella maggior parte dei casi, erano centrali e innocue, quasi dei passaggi per l'estremo difensore rossonero, non a caso il numero di occasioni da gol (9) è minore rispetto a quello dei tiri nello specchio. La Lazio ha inoltre battuto 5 calci d'angolo e recuperato 25 palloni (5 di questi da Milinkovic-Savic). Solamente 4 tiri in porta per il Milan che è comunque riuscito a segnare lo stesso numero di gol della squadra avversaria creando molto meno in termini di azioni offensive, ma grazie al 55% di possesso palla gli uomini di Montella hanno poi saputo ricavarsi il modo per annullare lo svantaggio e pareggiare i conti. Tre parate per Strakosha che ha provato a mantenere inviolata la propria porta ma si è dovuto arrendere alla conclusione vincente di Suso.

LE DICHIARAZIONI - Il centravanti del Milan, Suso, al termine della gara ha affidato le sue prime sensazioni a caldo ai microfoni di Sky Sport: "È vero, stasera non abbiamo giocato benissimo, gli avversari hanno fatto gol prima dell'intervallo mettendoci in seria difficoltà. Nella ripresa non abbiamo lasciato nulla di intentato per ottenere almeno il pari e ci siamo riusciti. La strada per l'Europa è ancora lunga, mancano 14 gare al termine del campionato e oggi abbiamo conquistato un punto molto importante contro una diretta rivale".

L'intervento del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente è un rimpianto e una colpa non aver vinto, tuttavia sono andato a complimentarmi con la squadra perché è stato un vero piacere vederla giocare così. Il pareggio è un risultato ingiusto ma ci deve insegnare che contro squadre come il Milan, dove le partite non sono mai chiuse, non puoi fare un solo gol con oltre 20 tiri in tutto. Sapevamo come mettere in difficoltà il Milan che in porta può vantare un fenomeno come Donnarumma e abbiamo preparato questa gara al meglio, è un vero peccato non aver vinto perché visto come corrono le altre basta poco per perdere contatto e rimanere indietro, a quel punto recuperare diventa difficile. Stiamo facendo bene e vogliamo continuare così, sono fiducioso che se continueremo a giocare così saranno più le partite vinte che quelle pareggiate o perse, dobbiamo solamente essere più cinici e concreti".

Le parole del tecnico del Milan, Vincenzo Montella, ai microfoni di Sky Sport: "Venivamo da una partita (quella contro il Bologna, ndr) che ci ha letteralmente prosciugato in termini di energie fisiche e nervose, ovviamente non siamo riusciti a recuperare in tempo e dunque non ci siamo espressi sui nostri standard. Oggi è stato tutto molto più difficile ma la squadra mi è comunque piaciuta tanto perché ha dimostrato di avere carattere non si è tirata mai indietro, con la grinta e la cattiveria abbiamo strappato un pari importante. Ora siamo a quattro punti dall'Europa, con le altre big non abbiamo mai perso e ora dobbiamo incontrare le ultime 8 del campionato, quindi siamo in piena corsa e non dobbiamo assolutamente mollare il colpo, questo Milan deve essere rispettato".

(Stefano Belli)

