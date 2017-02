Bayern Monaco-Arsenal/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Champions League 2017)

DIRETTA BAYERN MONACO-ARSENAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, CHAMPIONS LEAGUE 2017 ANDATA OTTAVI) - Bayern Monaco-Arsenal, che sarà diretta dall'arbitro serbo Milorad Mazic, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 15 febbraio e, presso l'Allianz Arena, vale per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017. L'incrocio non era preventivabile guardando i pronostici dei bookmakers alla vigilia dei gironi, ma il Bayern è a sorpresa arrivato secondo nel proprio girone alle spalle dell'Atletico Madrid (a causa della sconfitta a sorpresa in casa del Rostov) e quindi si è "regalato" l'Arsenal, che ha vinto il proprio girone davanti al PSG, a cui è invece toccato in dote il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar.

Il Bayern Monaco di Ancelotti arriva dalla vittoria nel derby contro l'Ingoldstadt e ha praticamente messo le mani sulla Bundesliga, visto l'inatteso crollo del Lipsia in casa contro l'Amburgo. I bavaresi arrivano da cinque vittorie consecutive in campionato e puntano a ripartire con il piede giusto in Champions League e ad ottenere un doppio obiettivo.

Quello cioè di vincere con più di un goal di scarto e riuscire a lasciare inviolata la propria porta in vista del ritorno all'Emirates Stadium, che si preannuncia complesso pur essendo il Bayern tecnicamente più forte e anche, come vedremo tra poco, favorito per i bookmakers. In Champions League, competizione per cui Ancelotti è stato chiamato al posto di Guardiola, i bavaresi non hanno particolarmente brillato nel girone di qualificazione, terminando il girone con 12 punti, frutto di 4 vittorie e 2 sconfitte.

Se quella in trasferta contro l'Atletico Madrid poteva essere messa nel conto, quella che ha reso il girone del Bayern non sufficiente è stata la sconfitta sul campo del Rostov: con quel risultato anche la vittoria casalinga contro la formazione di Simeone nel return match del Calderon è risultata buona solo per le statistiche. L'Arsenal di Wenger sta vivendo una stagione travagliata, la quale potrebbe anche essere l'ultima del tecnico francese sulla panchina dei Gunners.

Anche quest'anno si è ripetuto un copione ormai consolidato: l'Arsenal gioca a tratti un calcio fantastico, ma a questo punto della stagione si ritrova già fuori dai giochi per il titolo. Nonostante la vittoria nell'ultimo turno la distanza con il Chelsea di Conte, primo in classifica, è ormai diventata siderale: sono infatti 10 i punti di distacco dai Blues e appare difficile che l'Arsenal possa colmare tale divario.

Alla squadra rimane quindi la Champions League, che finora ha dato soddisfazioni, come testimonia il primo posto nel girone di qualificazione a spese del PSG, con cui nel doppio confronto è sempre uscito il segno "X", ma che si è ritrovato dietro gli inglesi per lo sciagurato pareggio raccolto nell'ultima giornata della fase a gironi. Ora arriva questo ottavo di finale, dove Wenger si gioca la stagione.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo il Bayern Monaco si disporrà con un modulo speculare a quello dell'Arsenal, ma Ancelotti ha deciso di non puntare su Renato Sanches, che quindi partirà dalla panchina. In difesa ci sarà spazio per il veterano Lahm sulla corsia destra e per Alaba su quella sinistra, mentre Kimmich è ormai diventato centrocampista centrale e agirà insieme a Xabi Alonso. Il terminale offensivo sarà Lewandowski, che verrà coadiuvato da Robben, Muller e Ribery.

Nell'Arsenal appare probabile il ritorno di Giroud dal primo minuto e quindi i Gunners si disporranno con un 4-2-3-1 dove il francese sarà il terminale offensivo intorno a cui agiranno Sanchez, Ozil e Walcott. In difesa dovrebbe farcela Mustafi, altro tedesco militante nell'Arsenal che ritroverà dall'altra parte diversi compagni di nazionale.

I bookmakers danno favoritissimo il Bayern Monaco: basti pensare che la Snai quota un successo bavarese (segno 1) a 1,47 volte la posta, mentre un colpo esterno dei Gunners (segno 2) è quotato la bellezza di 7 volte la cifra giocata. Un pareggio (contrassegnato ovviamente dal segno X) viene invece pagato a 4.50.

Bayern Monaco-Arsenal, come tutte le partite di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv sui canali del bouquet del digitale terrestre: gli abbonati potranno dunque seguire la partita dell'Allianz Arena su Premium Sport 2 o Premium Sport 2 HD oppure, in assenza di un televisore, attivare la diretta streaming video su PC, tablet e smartphone grazie all'applicazione Premium Play, che non comporta costi aggiuntivi.