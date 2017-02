Champions League/ Video, verso Real Madrid-Napoli: l’inno diventa ‘na tarantella napulitana

VIDEO, VERSO REAL MADRID-NAPOLI: UN TIFOSO LANCIA VERSIONE INEDITA DELL'INNO DELLA CHAMPIONS LEAGUE - La tarantella diventa inno della Champions League in occasione di Real Madrid-Napoli, match d'andata degli ottavi di finale. La versione inedita è stata realizzata e arrangiata da Mikael G., che ha poi caricato sul profilo YouTube il brano, ottenendo così oltre 44mila visualizzazioni. Perché ascoltare l'inno della Champions League quando puoi realizzarne uno più "familiare"? Anche questo può essere un modo per stemperare la tensione ed esorcizzare la paura in attesa di Real Madrid-Napoli. Il tifoso partenopeo, dunque, ha rivisitato l'ormai storico inno della competizione europea per regalare all'ambiente azzurro una versione in stile tarantella. L'autore ha realizzato un'autentica prodezza musicale, ma i tifosi del Napoli si aspettano stasera quelle calcistiche dalla squadra di Maurizio Sarri. Su YouTube crescono i commenti al brano e c'è chi coglie l'occasione per lanciare una proposta: «La farei suonare pure al San Paolo!?». L'idea ha intrigato lo stesso Mikael G., che è pronto a fare in modo che si realizzi. «Abbiamo abbastanza tempo perché arrivi alle orecchie di qualche addetto» ha risposto all'utente. Sarebbe senza dubbio una bella idea e, quindi, quella che è nata come un'idea simpatica può rivelarsi un modo per caricare ulteriormente il Napoli per una doppia sfida ostica. Clicca qui per ascoltare la tarantella-inno della Champions League.

© Riproduzione Riservata.