Diretta/ Liberec-Civitanova: info streaming video e tv, orario e risultato live (Volley maschile Champions League 2017, 5^ giornata, oggi)

DIRETTA DUKLA LIBEREC-CUCINE LUBE CIVITANOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV,ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE CHAMPIONS LEAGUE 2017,5^ GIORNATA, OGGI 15 FEBBRAIO 2017) – Liberec-Civitanova, diretta dagli arbitri Ujhazi e Zenovic, è la partita di volley maschile in programma oggi 15 febbraio 2017 alle ore 18.00 presso la Hall Dukla, in programma nella 5^ giornata della Champions League 2017. Dando un occhio alla classificala partita di stasera, sulla carta sembra essere semplice e in grado di poter regalare i tre punti alla Lube, ad una sola distanza dal primo posto nella graduatorioa del girone B. Una vera e propria opportunità per il volley nostrano, visto che c'è la concreta possibilità di un passaggio del turno da parte di tutte e tre, anche perché attualmente la Lube è proprio la migliore seconda. Servono punti, in primis per cercare l'attacco alla vetta, poi per provare la qualificazione alla prossima fase.

La squadra di Blengini sembra già essere pronta: Nicola Pesaresi e Jenia Grebennikov si giocano una maglia da titolare come libero, mentre Micah Christenson andrà in palleggio. Enrico Cester, Davide Cancellaro e Dragan Stankovic si giocheranno i posti disponibili al centro, mentre Osmani Juantorena sarà l'opposto: sarà lui a dover trascinare l'attacco in questo match. Jiri Kovar e Klemen Cebulj andranno in attacco: sulle loro spalle tutto il peso di questa partita. Servirà dunque un' ottima prova di forza per cercare di vincere come nel match dell'andata e volare al prim posto in classifica nel raggruppamento B. Formazione quasi fatta anche per i padroni di casa: Jiri Srb e Jakub Janouch si giocano una maglia da titolare nel ruolo di palleggiatore, mentre il libero sarà Vaclav Kopacek, con Kunc che potrebbe entrare a gara in corso. Jakub Vesely, Libor Leikep e Tomas Krisko si giocano invece due maglie al centro: solo nei minuti prima della gara capiremo quali saranno le scelte. Filip Kramar, Jan Galabov e Ales Spravka andranno in attacco: saranno loro che cercheranno di imporre il ritmo lì davanti.

Ricordiamo infine che la partita tra Liberec e Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla Piattaforma satellitare di Sky, che riservato al trasmissione del match di Champions League sul proprio canale Fox Sport Hd, disponibile al numero 204 del telecomando della tv pay per view. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video dell’incontro di volley maschile, disponibile tramite l’applicazione Sky Go, disponibile per PC, tablet e smartphone e riservata ai soli abbonati al servizio. Consigliamo inoltre di collegarsi al sito ufficiale della federazione all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul tabellino e la statistiche della partita.

