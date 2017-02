Diretta / Novi Sad-Piacenza: info streaming video e tv, orario e risultati live (volley maschile Cev Cup 2017, ottavi, oggi 15 febbraio)

DIRETTA VOJVODINA NOVI SAD-LPR PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CEV CUP 2017 OTTAVI,OGGI 15 FEBBRAIO 2017) – Novi Sad-Piacenza diretta dagli arbitri Akhundov e Todorvo, e la partita di volley maschile in programma per oggi 15 febbraio 2017 alle ore 19.00 presso la Small Hall PC Vojvodina, valida per gli ottavi di finale della Cev Cup 2017. I biancorossi approdano al match di ritorno in terra serba reduci dalla partita di andata di questi ottavi di finale dove i ragazzi di Giuliani hanno vinto nettamente per 3-0 e con parziali a tratti davvero impotanti. Ovviamente ora l'obiettivo è quello di continuare a macinare gioco e punti anche nella sfida di ritorno per poter ambire a un posto nella Final Four.

Nonostante il pubblico contrario, i piacentini sanno benissimo di avere a portata di mano la qualificazione ai quarti di finale: basteranno due set per poter andare avanti e sfidare, in un derby tutto italiano, la Diatec Trentino. Anche loro sono ad un passo dalla qualificazione (bastano due set, frutto della netta vittoria in casa del VaLePa Sastamala) e dunque si va verso ad un probabile derby e ad una probabile semifinalista italiana. Piacenza è pronta a scrivere la storia, ma per farlo servono due set.

Coach Giuliani ha già in mente la formazione che scenderà in campo in questa sfida a Novi Sad. Loris Mania sarà il libero titolare, mentre Francesco Cottarelli e Hierrezuelo Aguirre si giocheranno un posto in cabina di regia, con quest'ultimo favorito. Al centro ci sono due maglie disponibili per tre posti: Luca Tencati è uno dei favoriti, mentre Viktor Yosifov (sei punti nel match d'andata) e Aimone Alletti si giocano una maglia. Trevor Clevenot e Simone Parodi andranno in banda, per cercare di scardinare la difesa avversaria, mentre Georgios Tzioumakas sembra essere il candidato per il ruolo di opposto.

I padroni di casa scendono in campo presumibilmente con la stessa formazione della sfida d'andata, fomentati dal pubblico di casa. Nikola Pekovic e Lazar Ilincic si giocano la maglia di libero: salvo sorprese, in cabina di regia andrà Nedjeljko Radovic, con Petar Premovic come opposto, che nella sfida d'andata mise a segno solamente otto punti e questa sera vorrà senza dubbio riscattarsi di fronte al proprio pubblico. Pochi dubbi anche al centro, con Borislav Petrovic e Stevan Simic pronti a bloccare l'attacco avversario. Kujundzic e Mehic andranno presumibilmente in attacco, dove non hanno per niente sfigurato nella sfida d'andata.

Ricordiamo infine che la partita tra Novi Sad e Piacenza, in programma agli ottavi di finale della Cev Cup 2017 del volley maschile non sarà trasmessa in diretta tv perlomeno in Italia visto che nessuna emittente si è accaparrata i diritti esclusivi. Di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video ufficiale della partita in terra serba. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi al sito della federazione europea organizzatrice del torneo all’indirizzo ww.cev.lu per rimanere aggiornati sul tabellino e le statistiche del match oltre che consultare i profili social della formazione dei lupi biancorossi, su Facebook (@Biancorossovolley) e Twitter (@volleypiacenza).

© Riproduzione Riservata.