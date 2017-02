DIRETTA REAL MADRID-NAPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI, CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Real Madrid-Napoli sarà diretta dall'arbitro sloveno Damir Skomina: alle ore 20:45 di mercoledì 15 febbraio il Santiago Bernabeu apre le porte sull'andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017. Si tratta del terzo scontro diretto tra queste due squadre, e sarà quella di Zidane a fare gli onori di casa, con i partenopei che ricambieranno il favore tra 3 settimane al San Paolo.

Per il Napoli non è una partita qualsiasi, ma è la partita: dal sorteggio di Nyon, quando i partenopei sono stati abbinati ai blancos, il tecnico Maurizio Sarri ha lavorato parecchio sulla mente dei suoi giocatori per far capire loro che la sfida al Real Madrid non è punto di arrivo, ma di partenza.

L'allenatore è consapevole che la formazione di Zidane sia nettamente favorita sulla carta per il passaggio del turno, ma questo non vuol dire necessariamente rinunciare a giocarsi le proprie chance, un pareggio al Bernabeu (magari con gol) sarebbe fondamentale per i partenopei che al ritorno giocherebbero in casa, in un'autentica bolgia con l'urlo dei tifosi sull'inno della Champions che spaventerebbe anche la formazione più blasonata del pianeta.

Nella fase a gironi il Napoli si è classificato primo nel gruppo B con 11 punti, mettendosi dietro Benfica, Besiktas e Dinamo Kiev, con due pesanti vittorie in Portogallo e Ucraina; il Real Madrid, pur facendo un punto in più rispetto ai partenopei, nel girone F non è andato oltre il secondo posto, i due pareggi contro il Borussia Dortmund e quello contro il Legia Varsavia hanno impedito alla squadra di Zidane di chiudere in vetta, e dunque è nato questo abbinamento sicuramente affascinante per i tifosi del Napoli che però avrebbero preferito un'avversaria più alla portata per sperare nei quarti.

Il percorso delle due squadre nei rispettivi campionati è il seguente: nella Liga spagnola il Real Madrid la fa da padrone occupando la leadership in classifica con un punto di vantaggio sul Barcellona secondo e tre lunghezze in più rispetto al Siviglia terzo, il tutto con due partite in meno che recupererà nelle prossime settimane e dunque con la possibilità di portarsi addirittura a +7. In Serie A, invece, il Napoli è in piena corso per il secondo posto attualmente occupato dalla Roma, mentre sembra fuori dalla portata dei partenopei il primo posto ipotecato dalla Juventus che vanta nove punti di vantaggio nei confronti degli uomini di Sarri.

Le quote dei bookmaker sono tutte a favore del Real Madrid, che viene dato come logico favorito nella sfida al Bernabeu contro il Napoli: su Unibet l'1 dei padroni di casa viene dato ad appena 1,60; su Bet365 in caso di X la vincita è pari a 4,50 volte la somma giocata; su Tipico.it il 2 degli ospiti viene pagato 6,20 volte la posta in palio. Le agenzie di scommesse on-line, inoltre, ritengono che questa sarà una partita spettacolare e ricca di gol: Betfair propone una quota di 1,55 per l'Over e di 2,40 per l'Under.

Real Madrid-Napoli sarà trasmessa solamente sul digitale terrestre, la diretta tv è disponibile solamente sulle reti di Mediaset Premium, piattaforma che detiene in esclusiva i diritti della Champions League fino al 2018. Il match andrà in onda sui canali 370 (in SD) e 380 (in HD) con un ampio pre-partita prima del calcio d'inizio programmato per le ore 20,45 e dopo il triplice fischio non mancheranno approfondimenti in studio e le interviste a caldo ai protagonisti del match.

La diretta streaming video della gara sarà garantita da Premium Play, il servizio messo a disposizione dalla pay-tv di Cologno Monzese per tutti i clienti impossibilitati a guardare la partita davanti al televisore di casa, si può scaricare l'omonima app per smartphone e tablet oppure collegarsi con un notebook all'indirizzo play.mediasetpremium.it.