Diretta/ Roeselare-Perugia: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley maschile Champions League 2017, 5^ giornata, oggi)

DIRETTA KNACK ROESELARE-SIR SICOMA COLUSSI PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CHAMPIONS LEAGUE 2017,5^ GIORNATA, OGGI)- Roeselare-Perugia, diretta dagli arbitri Simonovska e Hudik, è la partita di volley maschile in programma per oggi 15 febbraio 2017 alle ore 20.30 valida nella 5^ giornata della Champions League 2017. Gli umbri approdano alla trasferta in Belgio ben consapevoli di essere ad un passo dalla qualificazione ai play off a sei per la Champions League e mancano pochissimi punti: nella sfida diretta contro la squadra belga si deciderà il cammino europeo degli umbri. Infatti Perugia è a quota dieci punti in classifica al fissa al primo posto con 4 vittorie a bilancio mentre il Roeselare è a sette punti: in caso di vittoria la strada sarà tutta in discesa, in caso contrario sarà un bel guaio.

Ma Perugia ha dimostrato di potersela giocare con tutti in campo europeo: davanti al proprio pubblico finì con un netto 3-0 ed è quindi arrivato il momento di riscrivere nuovamente la storia, e strappare il pass per la prossima fase.

Mister Bernardi sembra aver deciso già quale formazione schierare contro il Roeselare questa sera. Il libero titolare sarà Andrea Bari, mentre in cabina di regia andrà Luciano De Cecco, con Ivan Zaytsev sarà l'opposto: ci si affida allo Zar per poter chiudere la partita sin da subito, benchè le ultime critiche sul suo scarso rendimento negli ultimi match potrebbe influire sull’animo della squadra. Marko Podrascanin ed Emanuele Birarelli andranno al centro, per cercare di arginare gli avversari, mentre Aleksandar Atanasijevic e Aaron Joseph Russell andranno invece a giocare di banda.

Formazione fatta anche per i padroni di casa contr la compagine umbra temibilissima anche fuori dalle mura di casa: coach Rousseaux potrebbe mandare in campo Stijn Dejonckheere come libero, mentre in cabina di regia andrà Stijn D'Hulst. L'opposto sarà Hendrik Tuerlinckx, ma occhio a Thomas Konings, che potrebbe entrare a gara in corso. Pieter Coolman, Arno Van Develde e Miguel Fornes si giocano due posti da titolare: sono negli ultimi minuti prima della gara capiremo chi scenderà in campo. Piotr Orczyk e Ruben Van Hirtum andranno invece di banda: i due hanno creato qualche grattacapo alla difesa di Perugia durante la gara di andata.

Ricordiamo infine che la partita di volley maschile tra Roeselare e Perugia sarà visibile in diretta tv sulla Piattaforma satellitare di Sky, che riservato al trasmissione del match di Champions League sul proprio canale Fox Sport Hd, disponibile al numero 204 del telecomando della tv pay per view. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video dell’incontro di volley maschile, disponibile tramite l’applicazione Sky Go, disponibile per PC, tablet e smartphone e riservata ai soli abbonati al servizio. Consigliamo inoltre di collegarsi al sito ufficiale della federazione all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul tabellino e la statistiche della partita.

