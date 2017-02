Diretta / Scandicci-Club Italia: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport, volley femminile Serie A1, 17^giornata, oggi 15 febbrai

DIRETTA SAVINO DEL BENE SCANDICCI-CLUB ITALIA CRAI: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY FEMMINILE SERIE A1 17^GIORNATA, OGGI 15 FEBBRAIO 2017) – Scandicci-Club Italia, diretta dagli arbitri Saltalippi e Turtù è la partito di volley femminile in programma per oggi 15 febbraio 2017 alle ore 20.30 valida nella 17^ giornata del campionato di Serie A1. La sfida di questa sera appare senza dubbio molto interessante visto anche il loro cammino in questa stagione: percorso inverso per Scandicci e Club Italia nelle prime sedici partite, con le padroni di casa saldamente al quinto posto in classifica grazie a 9 vittorie, mentre le ospiti sono relegate in ultima posizione con solamente due vittorie all'attivo. Questo senza dubbio è un buon momento per Scandicci, che arriva da due vittorie consecutive contro Monza e Montichiari, mentre Club Italia che viene invece dalla sconfitta casalinga contro Bolzano. Visti questi fattori appare difficile che la formazione federale possa invertire la tendenza oltre che lo storico: nel match di andata, Scandicci si impose con un secco 0-3 sulle avversarie.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI SCANDICCI-CLUB ITALIA (da raiplay) - - - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DELLA 17^ GIORNATA (SERIE A1)

Il sestetto che dovrebbe scendere in campo dal primo scambio per le padroni di casa sarà probabilmente composto dall’opposto Havlickova, con la brasiliana Adenizia tra le migliori a muro in questo campionato e con Sara Loda, che dovrebbe vincere il ballottaggio con la Meijners. Il sestestto poi dovrebbe completarsi con la MVP del match contro Monza Aurea Cruz, ele solite Arrighetti e Rondon. Mentre per Club Italia dovrebbero scendere in campo Morello a sostituzione dell’infortunata Orro assieme a Piani, Mancini, Melli, Botezat ed Egonu,punta di diamante della compagine federale. La Savino del Bene potrà contare su molte frecce che potrebbero far male al Club Italia, come il talento offensivo delle varie Havlickova, Cruz o Da Silva, già vere mattatrici nella vittoria di settimana scorsa contro Monza. D'altra parte, Club Italia può contare sul talento cristallino della Enogu, saldamente in testa nella classifica delle schiacciatrici e che potrebbe fare brutti scherzi alla formazione di coach Beltrami.

La chiave tattica principale per Scandicci sarà sicuramente limitare il lavoro di Paola Enogu, a cui Club Italia si affida spesso e volentieri nei momenti di difficoltà. Pesante l'asenza di Alessia Orro per Club Italia, alle prese con un problema alla mano rimediato nella partita di Sabato contro Bolzano, al suo posto però pronta la temibile Rachele Morello. L'agenzia di scommesse SNAI da ampiamente favorite le ragazze di Scandicci per la vittoria finale con una quota piuttosto bassa di 1,08. La vittoria esterna di Club Italia è data come quasi impossibile, avendo una quota spropositata di 6,50. Molto interessante la quota che riguarda la vittoria delle padroni di casa per 3-0. Se dovesse ripetersi il risultato dell'andata infatti, la quota di 1,60 risulterebbe molto interessante. Leggermente più a favore di Club Italia le quote proposte da Bwin, con la vittoria ospite data a 5,25 e quella casalinga a 1,13. Ricordiamo infine che la partita tra Scandicci e Club Italia sarà visibile in diretta tv sulla rai che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale Raisport 1, con collegamento dalle ore 20.30 orario a cui è stato fissato il fischio d’inizio. Sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video della partita di volley femminile tramite il servizio Raiplay.it.

