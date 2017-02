Diretta/ Trento-Sastamala: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley maschile, Cev Cup 2017, ottavi oggi 15 febbraio)

DIRETTA DIATEC TRENTINO-VALEPA SASTAMALA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CEV CUP 2017 OTTAVI,OGGI 15 FEBBRAIO)- Trento-Satamala, diretta dagli arbitri Steinmetz e Akbulut,è la partita di volley maschile in programma per oggi 15 febbraio 2017 alle ore 20.30 presso il Palatrento, valida per gli ottavi di finale della Cev Cup 2017. La missione della compagine di Angelo Lorenzetti per questa sera è quella di vincere per il massimo punteggio possibile e andare a prendersi un passaggio del turno assolutamente abbordabile in questa appassionante Cev Cup, il tutto tra le mura amiche e con il pubblico a proprio favore. Con il nuovo sistema di qualificazione, la Diatec dovrà assolutamente cercare di vincere almeno due set: in passato sarebbe bastato un parziale, ma per rendere la Cev Cup più interessante anche al ritorno, si è deciso di assegnare il punteggio in base alla vittoria e in base ai set vinti.

Dall'altra parte del tabellone è tutto pronto per un doppio derby tutto italiano: Piacenza ha la possibilità di passare il turno e salvo casi rari, ci sarà uno scontro tutto tricolore ai prossimi quarti di finale. I tifosi di entrambe le compagini vogliono vivere notti europee e di grande volley e il Piacenza potrebbe essere l'avversario giusto.

I padroni di casa sembrano avere già la formazione che affronterà questa sfida di ritorno: Simone Giannelli va in cabina di regia, mentre Massimo Colaci sarà il libero titolare. Lorenzetti pensa all'attacco, ma anche al prossimo turno di campionato. A muro, per cercare di arginare gli ospiti, andranno Daniele Mazzone e Simone Van de Voorde, con Sebastiano Solé pronto ad entrare in campo. Filippo Lanza e Tine Urnaut saranno invece i due attaccanti, con Gabriele Nelli pronto a ricoprire il ruolo di opposto. Non dimentichiamo inoltre che se le cose dovessero andare nel verso giusto, Lorenzetti potrebbe effettuare un turnover, viste anche le recenti fatiche tra campionato e coppa Italia.

Coach Sami Kurttila potrebbe mandare in campo gli stessi del match d'andata: Jarmo Korhonen sarà il libero titolare, mentre in cabina di regia va Mikko Esko. Thomas Carmody e Jacob Ross Guymer dovrebbero andare a muro, per cercare di arginare l'attacco di casa, mentre Kunnari, Sivula e Makinen cercheranno invece di creare problemi in attacco e rovinare quella che sembra essere una festa preannunciata.

Ricordiamo infine che la partita tra Trento e Sastamala, in programma agli ottavi di finale della Cev Cup 2017 del volley maschile non sarà trasmessa in diretta tv perlomeno in Italia visto che nessuna emittente si è accaparrata i diritti esclusivi. Di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video ufficiale della partita in terra serba. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi al sito della federazione europea organizzatrice del torneo all’indirizzo ww.cev.lu per rimanere aggiornati sul tabellino e le statistiche del match oltre che consultare i profili social della formazione gialloblu, su Facebook (@trentinovolleysrl) e Twitter (@trentinovolley).

