IL NAPOLI SI QUALIFICA SE.../ I risultati per superare il Real Madrid e passare il turno (Champions League, ottavi di finale)

IL NAPOLI SI QUALIFICA SE... I RISULTATI PER SUPERARE IL REAL MADRID E PASSARE IL TURNO - Il Real Madrid non ha ancora in tasca il passaggio agli ottavi di finale di Champions League: il Napoli si qualifica se realizza un'impresa al San Paolo. La squadra di Maurizio Sarri si giocherà tutto in casa: dovrà vincere con almeno due gol di scarto, senza però subirne. E allora cominciamo a fare un po' di calcoli in vista del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, anche se l'appuntamento non è così vicino, visto che è in programma il 7 marzo. Un gol non sarebbe sufficiente per sognare il passaggio del turno: il Napoli, dunque, si qualifica se vince 2 a 0. Un eventuale 1-1 o 2-1 premierebbe, infatti, la squadra di Zinedine Zidane. Se, invece, al 90' finisse 3-1 per il Napoli, il discorso qualificazione verrebbe deciso ai supplementari (o eventualmente ai rigori). Con il 4-1, invece, passerebbe agevolmente la squadra partenopea. È evidente, dunque, quanto sia complicato il discorso qualificazione per il Napoli a fronte della sconfitta per 3-1 al Santiago Bernabeu. Servirà una grande prestazione da parte della compagine azzurra per riuscire a mettere a segno quella che assumerebbe le dimensioni di una vera e propria impresa. I giochi, però, non sono ancora fatti, sperarci ancora è dunque lecito per il Napoli e i suoi tifosi.

