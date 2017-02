Nuovo allenatore Pescara / Esonerato Oddo, il sogno è Zeman (oggi 15 febbraio 2017)

NUOVO ALLENATORE PESCARA, ESONERATO ODDO: SOGNO ZEMAN (OGGI 15 FEBBRAIO 2017) - Si attende il nome del nuovo allenatore del Pescara dopo che ieri la società abruzzese ha esonerato Oddo, a dire il vero un po’ a sorpresa dal momento che soltanto lunedì il presidente Daniele Sebastiani aveva confermato la fiducia a colui che invece ha esonerato il giorno seguente (clicca qui per leggere di più). L’intento di Sebastiani per questa clamorosa decisione è quello di responsabilizzare maggiormente i giocatori, Massimo Oddo ha ringraziato per quanto ha vissuto e chiesto scusa per l’attuale campionato all’intera città di Pescara, ma adesso naturalmente si pensa soprattutto al nome del prossimo allenatore, chiamato a tentare una clamorosa rimonta salvezza o più realisticamente a salvare almeno la dignità e cominciare magari a lavorare già nell’ottica della prossima stagione.

Si fanno diversi nomi, ma l’ipotesi più affascinante è certamente quella legata al ritorno di Zdenek Zeman, artefice della splendida promozione in Serie A nella stagione con Marco Verratti, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile in squadra. Zeman sarebbe l’ideale per impostare un discorso ad ampio raggio puntando di nuovo sulla qualità del gioco e sui giovani, inoltre - volendo provare a strappare un sorriso in questo periodo così complicato per il Pescara - la squadra ha già subito 11 gol nelle ultime due uscite, dunque anche in difesa il tecnico boemo non potrebbe peggiorare la situazione… Battute a parte, il presidente Sebastiani farà di tutto per convincere Zeman, allenatore che avrebbe anche il potere di far tornare l’entusiasmo fra i tifosi del Pescara, piazza che in questo momento è comprensibilmente depressa, per non dire di peggio in alcune frange estreme del tifo che si sono rese protagoniste di episodi fortemente negativi nelle ultime settimane.

