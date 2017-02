Pagelle/ Real Madrid-Napoli: un bel "4" a Sarri, i voti della partita (Champions League 2016-2017, andata ottavi)

PAGELLE REAL MADRID-NAPOLI: I VOTI DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, ANDATA OTTAVI). Al fischio finale sulle nostre pagelle diamo un voto del peggiore di Real Madrid Napoli. Sapendo di suscitare non poche polemiche abbiamo deciso di dare nella nostre pagelle VOTO 4 a Maurizio Sarri, allenatore del napoli. La colpa della sconfitta è sua e se non fosse intervenuto San Gennaro, o se preferite il fattore "C", il passivo sarebbe stato almeno di 5-1 per il Real Madrid. Ma gli dei del calcio hanno voluto mostrarsi clementi col Napoli: mai visti tanti errori sotto porta degli attaccanti del Real Madrid, gente che si chiama Cristiano Ronaldo o Benzema. Per non parlare della papera del portiere del Real ad inizio partita sul tiraccio di Insigne. Però gli dei non potevano far passare liscia la tracotanza del mister toscanaccio che ha schierato un Napoli scriteriato, senza filtro a metà campo, con due mezze punte e tre attaccanti. E il solo Diawara a fare da diga alle folate madrilene. Giusto dare un segnale all'avversario e non partire psicologicamente sconfitti, ma c'è modo e modo, e quello scelto da Sarri è sicuramente la via diretta che ti porta alla sconfitta. Anche se ti chiami Napoli e se hai come Santi protettori San Gennaro (e Maradona).

PAGELLE REAL MADRID-NAPOLI: I VOTI DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, ANDATA OTTAVI). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti del primo tempo di Real Madrid-Napoli, andata degli ottavi di Champions League 2016-2017. Le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 1 a 1, con gli uomini di Sarri pienamente in partita e che sono passati per primi in vantaggio quando all'8' Insigne (7) sorprende Navas (5) lontano dai pali e lo sorprende con un pallonetto beffardo che si deposita nel sette, Napoli a sorpresa avanti ma i blancos impiegano non più di dieci minuti per ristabilire la parità, cross di Carvajal (6,5) per Benzema (7) che aggira le marcature di Albiol (5,5) e Koulibaly (5) e trafigge Reina (6) pareggiando i conti. Nei minuti successivi i padroni di casa, che avevano cominciato forte, tornano ad alzare il baricentro e a mettere sotto pressione la difesa partenopea, prima dell'intervallo Cristiano Ronaldo (6), imbeccato da Modric (6,5) spara il pallone sopra la traversa a poca distanza da Reina, con Benzema che manca l'appuntamento con la doppietta stampando il pallone sul palo, l'ultima azione del primo tempo vede protagonista Marcelo che non trova la porta. VOTO REAL MADRID 6,5 - I blancos partono forte, poi subiscono il gol a freddo di Insigne e per qualche minuto non danno segni di reazione, ma da grandi campioni trovano subito il gol del pari tornando rapidamente in carreggiata. MIGLIORE REAL MADRID: BENZEMA 7 - Oltre ad aver firmato la rete dell'1-1, il francese a inizio gara spaventa subito Reina e per poco non trova la doppietta che solamente il palo gli nega. PEGGIORE REAL MADRID: NAVAS 5 - Sull'azione del gol di Insigne il portiere si allontana colpevolmente dai pali e il numero 24 del Napoli con un pallonetto di alta scuola. VOTO NAPOLI 6 - Dopo aver trovato a sorpresa il gol del momentaneo vantaggio, gli uomini di Sarri danno la sensazione di potersela giocare alla pari, ma quando subiscono l'1-1 di Benzema rischiano di andare nel pallone. MIGLIORE NAPOLI: INSIGNE 7 - Si toglie la grandissima soddisfazione di segnare al Santiago Bernabeu con un gran pallonetto che lascia tutti senza fiato, a cominciare da Navas che lo prende. PEGGIORE NAPOLI: KOULIBALY 5 - Sul gol di Benzema non va a chiudere come dovrebbe sul francese, inoltre si perde Cristiano Ronaldo che può così involarsi sulla fascia destra. (Stefano Belli)

