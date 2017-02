Probabili formazioni/ Bayern Monaco-Arsenal: quote, le ultime novità live (ottavi Champions League, oggi 15 febbraio 2017)

BAYERN MONACO-ARSENAL: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Bayern Monaco-Arsenal, alle ore 20:45 di mercoledì 15 febbraio, è valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017; all’Allianz Arena si disputa quello che possiamo ormai definire un classico, dal momento che nelle ultime stagioni tante volte Bayern Monaco e Arsenal si sono affrontate e sempre con esito favorevole ai tedeschi, che sono una delle cause principali della “maledizione ottavi” che affligge ormai da diversi anni i Gunners di Arsene Wenger. Quest’anno cambierà qualcosa o infine sarà ancora una volta il Bayern, ora guidato da Carlo Ancelotti, ad ottenere la qualificazione? In attesa del calcio d’inizio, possiamo adesso dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal.

BAYERN MONACO-ARSENAL: PRONOSTICO E QUOTE - Per Bayern Monaco-Arsenal, andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci forniscono i seguenti dati: la vittoria del Bayern Monaco (segno 1) vale 1,50; il pareggio (segno X) è quotato 4,50 mentre la vittoria dell’Arsenal (segno 2) vi permetterebbe di guadagnare 6,50 volte la somma che avrete deciso di puntare.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO - Carlo Ancelotti deve fare i conti con le assenze di Boateng e Ribery, due nomi molto importanti nella rosa del Bayern Monaco, anche se naturalmente la formazione tedesca è attrezzata anche per fare a meno di due nomi di spicco senza risentirne troppo. Il modulo dei bavaresi è il 4-2-3-1, che vedrà certamente in porta Neuer. Davanti a lui, la linea difensiva a quattro vedrà capitan Lahm terzino destro e con motivazioni speciali, dal momento che questa è l’ultima stagione della sua carriera, poi Hummels e Javi Martinez centrali e Alaba sulla fascia mancina. In mediana la coppia tutta latina formata da Xabi Alonso e Vidal, che sono sicuramente un mix straordinario di qualità, dinamismo ed esperienza al servizio di una delle squadre più forti d’Europa. In ogni reparto d’altronde al Bayern i nomi sono di altissimo livello: proseguendo verso l’attacco, ecco che sulla trequarti agiranno Robben, Muller in posizione centrale e presumibilmente Douglas Costa, tutti alle spalle della punta centrale che naturalmente sarà un certo Lewandowski.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL - Vincere il proprio girone e ritrovarsi in premio il Bayern che è arrivato secondo: di certo il sorteggio degli ottavi non è stato particolarmente benevolo per Arsene Wenger. Il tecnico dell'Arsenal dovrebbe schierare i suoi Gunners secondo il modulo 4-2-3-1, tenendo conto che Cazorla è infortunato e che Ramsey non è al top e potrebbe dunque essere in dubbio, anche se per il momento lo mettiamo nella formazione titolare. Avremo senza dubbio quindi Cech in porta, difesa dalla retroguardia a quattro con Monreal a destra, Bellerin e Mustafi centrali e Koscielny a sinistra. In mediana dovremmo vedere la coppia formata da Coquelin e Xhaka, mentre sulla linea dei trequartisti, pur con le dovute cautele, collochiamo Ramsey oltre ad Ozil e Sanchez, tutti in appoggio al centravanti che sarà Giroud. Formazione di ottimo livello ma che nel confronto individuale fra i giocatori dello stesso ruolo (che viene bene adottando lo stesso modulo) è sulla carta quasi ovunque inferiore al Bayern: l'impresa dunque non sarà facile, anche se l'Arsenal potrà fare affidamento sul ritorno a Londra.